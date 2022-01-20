越南鎖國近2年 陸續從海外接回20萬公民

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越南外交部發言人黎氏秋姮（圖）20日表示，疫情爆發近2年來，越南一共從海外接回近20萬名越南公民。今年1月1日至19日止，已從台灣接回1700名越南公民。中央社記者陳家倫河內攝 111年1月20日

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南外交部發言人黎氏秋姮今天表示，疫情爆發近2年來，共籌劃800架次的航班接回近20萬名在海外的越南公民。而自今年1月1日至19日止，已從台灣接回1700名越南公民。

越南自2020年3月下旬暫停所有國際定期航班入境以防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，至今年1月才陸續恢復，期間許多越南公民滯留海外。黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）今天面對中央社與越媒的相關提問時作上述表示。

在回答越南公民滯留台灣的問題時，黎氏秋姮指出，根據越南航空局（CAVV）所提供的訊息，自1月1日至19日止，共籌劃17架次的航班，從台灣接回逾1700名越南公民。但她未說明目前滯留台灣的越南公民人數。

黎氏秋姮表示，疫情爆發近2年來，越南有關單位已籌劃約800架次的航班，從全球60多個國家、地區接回近20萬名越南公民。

她說，因應農曆春節到來，越南將評估自身疫情演變及隔離能量，與有關單位合作，繼續接回有意回國的越南公民。此外，在重啟台灣等8個國家與地區的定期航班後，正在磋商恢復澳洲、歐洲等航班，讓海外越南公民能自行安排返國。

黎氏秋姮今天還提到近期一系列便利入境的政策，包括越南已同意在海外的越南人及其眷屬只要持有效的免簽證件，包括在疫情前所核發的證件就可獲准入境，不必向相關部門或地方政府申請入境許可。

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至於外國人入境方面，黎氏秋姮指出，已持有獲准入境越南有效證件的人，包括長期居留證、短期居留證、簽證與免簽證件，將可依照外國人入境、出境、過境與在越南居住管理法入境越南。

對有意來越南探索市場、工作、投資、出席會議、研討會與學習，但還沒有前述證件的旅客，黎氏秋姮說，這些人要事先向各省或相關部會與中央機關申請批文，再根據規定辦理擔保核發入境簽證手續。（編輯：韋樞）1110120