北京限制冬奧參賽者言論 澳官員：須保障表達自由

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（中央社記者丘德真雪梨23日專電）北京冬奧會對外聯絡部副部長楊舒表示，參賽者要是發表違反中國法律的言論，將會受到處罰。澳洲青年及體育部長科爾貝克強調運動員的政治表達自由應該受到保障。

美國之音19日報導，中國北京冬奧會對外聯絡部副部長楊舒說，「任何行為或言論違背奧運精神，特別是違反中國法律規定，也會受到一定的懲處」。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）網站21日報導，科爾貝克（Richard Colbeck）說，澳洲運動員應該享有表達政治意見的自由。

科爾貝克解釋，國際奧林匹克委員會（IOC）已清楚表示，所有參賽者在使用社群媒體與接受媒體訪問時，都享有表達政治意見的自由。

科爾貝克說，威脅澳洲參賽者必須噤聲的做法，是非常嚴重的問題。

報導提到，中國政府被指將100萬名維吾爾族人拘留於新疆再教育營、數十名香港民主派人士遭當局羈押，還有數十名中國異議人士遭當局以「尋釁滋事」罪名拘捕；再加上中國女網名將彭帥在宣稱遭中國前副總理張高麗性侵後，至今外界與她的聯絡仍然受到限制。

報導又提到，隨著中國人權問題持續受到關注；許多國家的參賽者已被提醒，在逗留北京期間不宜從事政治抗議活動。

報導還提到，國際奧會自去年夏季東京奧運開始，放寬參賽者的政治表達自由。雖然在頒獎台上和比賽期間還是不得進行抗議行為；但在介紹出場時、記者會中，以及使用社群媒體時，參賽者可享有政治抗議的權利。

國際特赦組織（Amnesty International）人權大使（human rights ambassador）、前澳洲國腳佛斯特（Craig Foster）說，應該要讓國際奧會相關規定具有國際法效力。

佛斯特解釋，目前主辦國掌握詮釋相關規定的權力；這無疑是讓參賽者暴露在遭受主辦國處罰的風險中，同時也讓奧運會淪為替一些政權裝飾的「花瓶」而已。（編輯：郭中翰）1110123