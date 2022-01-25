越柬寮支持北京冬奧 柬埔寨國王將出席開幕

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）北京冬奧將於2月初登場，越南、寮國、柬埔寨近日陸續發聲支持這項賽事。柬埔寨媒體近日報導，柬國國王西哈莫尼將出席北京冬奧開幕，消息今天獲中國外交部證實。

北京冬季奧運2月4日將揭幕，美國去年底宣布外交抵制，澳洲、英國與加拿大等隨即跟進；德國、日本等國雖不願用外交抵制的字眼，但也不派政府官員參加。有別西方各國的態度，越南、寮國、柬埔寨則發聲相挺。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）近日在例行記者會上回答中央社詢問越方對各國抵制北京冬奧的看法，以及越南是否派高階官員出席時，表達越南對於舉辦北京冬奧的正面態度。

黎氏秋姮表示，越南希望各國一起為北京冬奧及其他國際運動賽事的成功舉行做出貢獻，這些活動目的是強化交流、團結、友誼以及促進世界各國相互了解。但她並未回覆越南是否會派官員出席一事。

柬埔寨媒體24日報導，柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）接受邀請，將出席北京冬奧開幕儀式。

中新社報導，中國外交部發言人趙立堅今天在例行記者會上證實這項消息。他說，柬埔寨是中國傳統友好鄰邦，堅定支持中方舉辦北京冬奧。「西哈莫尼是中國人民的老朋友」，歡迎西哈莫尼到訪。

寮國外交部去年12月8日即聲明支持北京冬奧。聲明表示，寮國非常重視運動賽事對發展與和平所帶來的貢獻，因此強力支持冬季奧運在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情挑戰之時於北京舉辦，並呼籲外界勿政治化。（編輯：韋樞）1110125