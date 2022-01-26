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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張1/107

美揚言制裁蒲亭 俄稱對緩和烏克蘭局勢適得其反

2022/1/26 22:07（1/26 22:33 更新）
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烏克蘭與俄羅斯緊張關係升溫，克里姆林宮26日表示，對俄國總統蒲亭（左）個人實施制裁不會有任何效果。圖右為美國總統拜登。（左圖取自twitter.com/KremlinRussia_E，右圖取自facebook.com/WhiteHouse）
烏克蘭與俄羅斯緊張關係升溫，克里姆林宮26日表示，對俄國總統蒲亭（左）個人實施制裁不會有任何效果。圖右為美國總統拜登。（左圖取自twitter.com/KremlinRussia_E，右圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）烏克蘭與俄羅斯緊張關係升溫，克里姆林宮今天表示，對俄國總統蒲亭個人實施制裁不會有任何效果，欲藉此緩和俄烏緊張情勢將適得其反。

美國總統拜登就烏俄危機揚言要制裁蒲亭（Vladimir Putin）後，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「（制裁蒲亭個人）不會令人難受，但在政治上具有破壞性。」

培斯科夫說：「不太熟悉這個問題的美國眾議員和參議員正在談論凍結俄羅斯領導層代表的資產。」他稱這些人缺乏「專家知識」，因為俄國高層官員禁止在海外持有資產。

西方國家指控俄國當局在烏克蘭邊界部署10萬以上兵力且計畫入侵後，烏克蘭問題形成的緊張情勢升高。

德國、俄羅斯、法國和烏克蘭的高層代表將就烏國問題，定於今天在巴黎以「諾曼第模式」進行4方會談。對此，培斯科夫表示，希望與會者能進行良好、開放的對話。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110126

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