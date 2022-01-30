COVID-19全球最新情報1/30

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（中央社台北30日電）北京冬奧在即疫情止不住難清零；日韓疫情嚴峻，新增確診紛創新高；俄羅斯累計66萬人染疫喪命；美國藥廠默沙東生產的口服藥對變異株Omicron有療效。

根據外交部資料，美國衛生及公共服務部負責全球事務助理部長培斯（Loyce Pace）28日在世界衛生組織（WHO）執行委員會議上發言說，美國感謝台灣在防疫與抗疫方面展現的典範，以及對世界各國的支持。

培斯表示，美國呼籲世界衛生組織，當全球群策群力因應全球公共衛生緊急事件時，應完全接納所有夥伴，包括台灣。

據外交部資料，本屆世衛執委會已有友邦諾魯、聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾群島、海地、史瓦帝尼、宏都拉斯、巴拉圭、瓜地馬拉支持台灣參與世衛，強調台灣參與的重要性。

友好國家法國代表歐盟發言時，與日本以間接發言形式，呼籲世衛不應遺漏任何區域。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間30日上午7時，全球至少565萬5129人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億7168萬9785人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心29日宣布，台灣新增48例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，包括本土15例、境外移入33例，無新增死亡個案。

截至目前台灣累計1萬8681例確診，分別為3593例境外移入，1萬5034例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計851例死亡病例，其中838例本土，另13例為境外移入。

新加坡與台灣相互承認和接受雙方的數位新冠病毒健康證明，外交部29日表示歡迎，並指這項措施有助台星共同為疫後經貿復甦及人員往來預作準備。

● 中國

中國官方29日通報，新增37例確診，其中浙江杭州市占18例，即將舉行冬奧的北京市則有5例。

截至28日24時，中國現有確診病例2127例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬5934例，現有疑似病例1例。

由中國國家主席習近平拍板建設的雄安新區日前發現5例確診病例而封城；但當地政府或官方媒體沒有發出公告。外媒分析，這與雄安新區的特殊地位及北京冬奧舉行在即有關。

中國浙江省杭州市本土疫情升溫，官方說明，由於病毒變異株Omicron傳染性強，專家決議，長江小區和長江西苑等封控區內居民統一轉送到集中隔離點，截至28日下午已運載9218人。

中國民眾欲返鄉過年，卻遭多地層層加碼防疫規定阻撓，引發民怨。對此，中國國務院聯防聯控機制29日祭出「五個不得」，明確要求地方不得隨意禁止外地民眾返鄉過年。

● 香港

香港29日新增120例確診，其中86例為本土病例。衛生官員表示，一度疫情嚴峻的新界葵涌邨，邨內大傳播鏈基本上已截斷，但不排除未來該邨仍會有病例出現。

● 日本

日本全境疫情持續升溫，29日單日新增已近8.5萬例再創單日新高紀錄。大阪府新增1萬383例創單日新高；東京都病床使用率已接近5成。

日本疫情持續延燒，東京都目前專用病床使用率節節攀升，接近啟動檢討籲請中央發布「緊急事態宣言」門檻，但日本政府對此慎重以對。

日本首相岸田文雄28日表明，為維持社會經濟活動運作，目前要求密切接觸者必須隔離10天的規定，將進一步縮短到7天。為統一政策，入境人士隔離期間也一併從10天縮短到7天。

曾拿下東奧女子團體銀牌的日本女桌選手平野美宇29日快篩陽性，被迫在日本桌球錦標賽棄權。同樣因染疫棄賽的還有男選手大島祐哉。

● 韓國

截至29日凌晨零時，韓國境內確診人數新增1萬7542例，連續5天刷新最高紀錄，累計突破80萬例。

● 越南

越南在疫情期間鎖國防疫，數十萬公民滯留海外，只能仰賴救援包機返國，期間「黑箱作業」、「天價收費」指控不斷。越南外交部領事局正、副局長被指受賄，已遭警方逮捕。

越南疫情期間以救援包機接回海外公民，而爆發官員受賄案。有民眾泣訴，自美返越成本最高一度要價近新台幣30萬元，許多人不堪被剝皮，於是自行搭機到柬埔寨走陸路回越南。

● 菲律賓

路透社報導，為了提振受疫情重創的觀光產業，菲律賓政府指出，將從2月10日起，准予注射疫苗的旅客入境。

● 印尼

印尼29日新增逾萬例確診，是去年9月初之後的新高。印尼也已有受變異株Omicron亞變種BA.2感染的少數個案。官員指印尼的疫情控制較其他亞洲國家好。

美聯社報導，印尼衛生當局與專家29日表示，由於傳染力強的變異株Omicron使確診病例驟增，印尼將因應第3波COVID-19疫情。

● 印度

路透社報導，因新增確診病例驟降，印度首都德里解除週末宵禁的管制措施，並准予餐廳和超市恢復營業。

※ 大洋洲

● 澳洲

太平洋島國索羅門疫情日益嚴重，澳洲29日回應請求，派遣緊急醫療專家小組前往索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）。

● 紐西蘭

路透社報導，紐西蘭當局表示，總理阿爾登（Jacinda Ardern）將自主隔離至2月1日，此前她曾和一名確診密切接觸。

※ 歐洲

● 俄羅斯

疫情爆發導致俄羅斯人口減少加劇，俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）28日公布，俄羅斯去年人口減少104萬人，為蘇聯瓦解迄今最高紀錄，自疫情爆發以來，已有超過66萬人染疫病歿。

● 土耳其

土耳其衛生部資料顯示，過去24小時新增9萬4783人確診，連續第3天創單日新高紀錄。

由於傳染力強的Omicron變異株擴散，土耳其境內每日新增確診病例最近幾週暴增至迭創新高紀錄，土耳其衛生部27日、28日的疫情通報顯示，24小時內分別新增8萬2180起、9萬3586起確診病例，接連兩天刷新單日確診紀錄。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，新變異株引發較不嚴重症狀，將會減輕疫情帶來的衝擊。

● 德國

路透社報導，德國「有效遏止」這波因Omicron變異株導致的疫情，並打算在2月底過了高峰期後，解除若干防疫管制。

● 英國

路透社報導，英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）表示，代表COVID-19傳染數（Reproduction）的R值，估計在英格蘭已降至0.7至0.9之間。

英國將從下個月開始給高風險族群民眾，服用美國輝瑞藥廠（Pfizer）生產的抗疫口服藥。

● 義大利

路透社報導，Omicron病毒株去年底在義大利全境蔓延，根據統計數據與醫師說法，未注射疫苗的年長者和注射首劑疫苗4個月以上未再追加加強劑的民眾，最可能因染疫住院治療或染疫致死。

義大利衛生部表示，境內29日通報新增13萬7147人確診，較前一天的14萬3898人染疫減少，此外新增COVID-19相關死亡377例，較前一天的378死略減。

路透社報導，自2020年2月爆發疫情以來，義大利境內累計14萬5914人染疫不治，排名歐洲第2高，僅次於英國，全球則排名第9高。截至目前境內累計通報確診1082萬例。

※ 美洲

● 加拿大

加拿大奧林匹克委員會29日表示，已到北京參加冬奧的加國代表團，有5名團員經篩檢呈陽性反應。

數以百計的加拿大卡車司機28日在首都渥太華集結，準備舉行大規模示威活動，以抗議當局實施跨境疫苗強制令，規定通過美加邊界的卡車司機必須施打疫苗。

● 美國

美國默沙東集團（Merck & Co.）28日引述6個國家個別實驗室研究結果指出，公司所產的COVID-19口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）對Omicron變異株有效。

疫情爆發2年來，民眾被迫居家工作、孤獨感大增等因素讓許多民眾領養寵物作伴，但隨著經濟腳步逐漸啟動，開始準備回辦公室上班，疫情後寵物照顧讓美國民眾大傷腦筋。

● 巴西

巴西國家衛生監督局28日批准銷售自我檢測快篩試劑。專家評估不會對防疫作戰帶來太大影響，因為只有小部分人有能力購買。（譯者：曹宇帆/核稿：劉文瑜）1110130