布局疫後旅遊 日本滋賀縣推薦11處慢活景點

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（中央社記者余曉涵台北1日電）雖然COVID-19疫情延燒，但不少業者樂觀評估今年第3季後可望恢復出境旅遊。布局疫後旅遊，日本滋賀縣向台灣旅客推薦琵琶湖等11個慢活景點，紓解疫情帶來的煩悶。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍持續延燒，不過不少人樂觀預估今年第3季後有機會恢復境外旅遊。

為了讓旅客提前布局疫後旅遊，擁有知名的琵琶湖、雄琴溫泉等知名景點，適合遊客在疫後專程前往滋賀縣，體驗一趟深度的文化體驗旅遊。

滋賀縣大津市指出，琵琶湖是日本最大的湖泊，周邊打造許多休閒玩樂的自行車、獨木舟體驗活動，其中「琵琶湖Valley」位於大名鼎鼎的琵琶湖西側，已經成為京阪神旅遊的人氣景點，雖然本身是滑雪場，但在冬季以外的時間也相當推薦前往旅遊。

2008年開幕以來持續擴張的琵琶湖Terrace也成為年輕族群的人氣景點，在社群軟體上拍攝網美照的新寵兒，此外，園區內販售的Terrace Soda更成為人氣打卡小物之一，沁藍色的飲品搭配上水藍湖面與湛藍天空背景，彷彿身處於海洋中。

園區內也設有Zip Line高空滑索體驗，共提供7種路線，其冒險刺激的體驗感，成為情侶、家庭度假旅遊的首選旅遊勝地。

滋賀縣的比叡山是西元788年由高僧「最澄」開山，是天台宗的總本山，日本許多佛教宗派的祖師或高僧都曾在此修行，所以也被稱為日本佛教的母山，也是許多歷史故事的舞台，更在1994年被國際教科文組織登錄為世界文化遺產，比叡山延曆寺位於大津市與京都市的交界上，可一覽琵琶湖的美麗景色。

「石山寺」則是創建於西元747年，是西國三十三札所巡禮的第13號札所，又因植有春櫻、秋楓等符合四季的花草，亦被稱為「花之寺」，無論任何季節到訪，都能享受與眾不同的美景。

戶外活動在日本掀風潮，露營部分可選擇everglades琵琶湖度假村，為2021年4月開幕，園區內的美式風格也充分展現異國風情；自行車活動則是可以選擇日本琵琶湖環湖一圈的BIWAICHI行程，這也是全球自行車手們的聖地之一。

想泡溫泉的旅客則推薦有約1200年歷史的雄琴溫泉，為鹼性單純泉，有「美人溫泉」美譽；大津市是滋賀縣的縣廳所在地，2018年開幕的「HOTEL講大津百町」所在的京町通也就是當時最熱鬧的地方，現在則是讓旅客深入當地生活，體驗大津市的人情味與美好。

料亭老舖「志津可樓」在滋賀縣被譽為「近江八景」之一，觀光景點「滿月寺 御浮堂」的所在大津市堅田地區，在當地文人雅士與老一輩之中相當出名，擁有將近百年歷史，目前已傳承至第3代。

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而日本的三大和牛分別是「近江牛」、「神戶牛」和「松阪牛」，由日本官方所認證且舉世聞名，其中滋賀縣近江牛擁有長達約400年的歷史，其特色為脂肪熔點較低，口感較不油膩且油花分布均勻，為肉品界的高級食材。

另外，知名和菓子甜點店叶匠壽庵創始店占地約6萬3000坪，約為東京巨蛋的4.5倍大，除在豐富的大自然景觀中生產和菓子的原料外，也有伴手禮商店、茶室、餐廳、咖啡廳、牧場等多元設施可供參觀，是個老少咸宜的景點。（編輯：陳政偉）1110201