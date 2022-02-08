COVID-19全球最新情報 2/8

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（中央社台北8日電）中國在COVID-19疫情下舉行北京冬奧，7日全境新增79起病例。與此同時，香港7日本土確診大增607例，創下新高。韓國單日確診人數則已連續3天維持在3萬例以上。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間8日上午7時，全球至少574萬7463人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億9684萬1259人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內7日新增2例COVID-19本土病例，分別為高雄港個案（案18480）家人及台北房仲案衍生幼兒園群聚相關接觸者，皆為居家隔離期滿採檢陽性，研判對社區影響較小。

指揮中心指揮官陳時中7日下午公布，國內新增49例確定病例，分別為2例本土個案及47例境外移入（28例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

勞動部宣布，第2階段移工專案引進自2月15日啟動，雇主都可從印尼、越南、菲律賓及泰國共4來源國引進移工，而且取消積分制，但移工須先完整接種疫苗並入住防疫旅館。

● 中國

中國國家衛健委7日通報，2月6日中國全境新增COVID-19確診病例79例。本土病例45例，其中廣西最多，共有37例；北京則有3例。

廣西百色市春節後爆發本土疫情。官方統計，至7日中午12時，百色這波COVID-19本土疫情累計已有99人確診。而百色全市7日起已為此實施全員居家隔離，成為虎年中國第1座封城的城市。

● 香港

香港COVID-19疫情轉趨嚴重，7日新增614例確診，較6日倍增，其中本土607例。香港過去幾天單日確診數都超過300例，6日新增342例，7日則跳升至超過600例。

● 日本

日本東京COVID-19疫情持續發燒，7日新增1萬2211例確診病例，創週一新高紀錄；目前有消息指出，在東京等13地實施的重點措施可能延長3週。

日本首相岸田文雄7日表示，政府考慮有條件批准鹽野義製藥（Shionogi & Co Ltd.）開發的COVID-19口服藥。

岸田文雄面對境內第3劑COVID-19疫苗接種進度落後，7日首度明確設定「盡可能早日達成1天100萬次接種的目標」。

日本全境COVID-19疫情嚴峻，7日新增確診病例6萬8039例。因孩童、職員確診，導致托兒所或幼兒園停托、停課的有777所，連續3週創新高紀錄。

● 韓國

韓國近期疫情持續擴散，單日確診人數已連續3天維持在3萬例以上，中央防疫對策本部長鄭銀敬7日早上表示，韓國及海外多名專家預測，2月底單日確診人數可能達13萬至17萬例之多。

● 印尼

印尼交通部7日發布新聞稿澄清，旅客可自雅加達機場入境。這是因為有外媒報導，印尼為減緩COVID-19變異株Omicron造成疫情快速擴散，暫時禁止外籍旅客從雅加達機場入境。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）7日宣布，自本月21日起，澳洲將對完整接種COVID-19疫苗的旅客開放邊境。

※ 歐洲

● 德國

即便COVID-19確診病例攀升，德國多個邦仍準備鬆綁防疫限制，主因Omicron變異株在拖垮醫療體系量能的疑慮逐漸減輕。

路透社報導，德國7日通報新增9萬5267例確診，比上一個週一攀升22%。然而，7天的住院率跌至10萬分之5.4，為兩個多月以來新低。

在是否鬆綁防疫措施上，情報及國家安全聯盟（INSA）6日發布的民調顯示，德國民眾意見分歧，有49%贊成，44%反對。

● 英國

英國7日通報新增5萬7623例確診，另有45人於確診28天之內病逝。

兩筆數字都低於前一天通報的單日5萬4095人確診，75病故。

※ 美洲

● 美國

音樂串流服務龍頭Spotify先後傳出Podcast主持人散播COVID疫苗假消息與種族歧視爭議，引來撻伐。執行長艾克（Daniel Ek）說，他「強烈」譴責主持人喬羅根（Joe Rogan）言論不當，但不會將他自平台移除。

另外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）7日表示，鑒於COVID-19疑慮，建議公民勿前往日本、古巴、利比亞、亞美尼亞、阿曼和剛果民主共和國這6個國家。

美國CDC目前COVID-19病例數「等級四：非常高」名單的國家有超過130個國家和地區，「等級三：高」名單的國家有超過50國，不鼓勵未接種疫苗的美國公民前往這幾國進行非必要旅遊。

● 加拿大

加拿大10天來出現前所未見的卡車司機示威潮，抗議政府強制接種疫苗。渥太華市長6日宣布緊急狀態，以助因應司機堵路導致市區多處癱瘓情況，公共安全部長則說政府不會退讓。

加拿大與美國自1月中旬起實施跨境COVID-19疫苗強制令，要求往來兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗，數百名卡車司機因此組成「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議，卻演變為反對公衛措施與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）政府的集會。

● 巴西

巴西衛生部7日通報境內過去24小時新增6萬6583例確診，自疫情爆發以來累計超過2660萬例確診。

巴西衛生部並通報新增428例死亡，累計63萬2621人病故。（編輯：陳正健/核稿：林治平、蔡佳敏）1110208