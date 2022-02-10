斯洛伐克國會通過與美國防協議 允美軍使用機場

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（中央社布拉格9日綜合外電報導）儘管反對聲浪因烏克蘭危機更趨高漲，斯洛伐克國會今天仍以微幅差距通過與美國的國防合作協議。斯國是北大西洋公約組織（NATO）東部國家中，最後一個簽訂此約的會員國。

這項協議允許美軍使用斯洛伐克境內2座機場。西方國家指控俄羅斯有意侵略與斯洛伐克有部分山區接壤的烏克蘭，但遭莫斯科當局否認。

斯洛伐克政府表示，這項國防合作協議和北約其他23個成員國簽署的條約一致。

斯洛伐克國會150位議員有79人投票贊成此項協議，低空飛越76票的通過門檻，總統查普托娃（Zuzana Caputova）隨後正式簽署生效。

國會今天辯論時，場面一度火爆，親政府議員在斯洛伐克國旗下方高舉烏克蘭國旗，一位反對派議員上前扯下之後，還拉掉高舉烏克蘭國旗議員的口罩。

這項協議允許美軍未來10年使用斯利亞奇（Sliac）與馬拉茨基（Malacky）兩地的機場，包括存放設備，至於美軍能否駐紮仍待斯洛伐克國會通過。

斯洛伐克則可獲1億美元資金。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110210