俄羅斯威脅拉警報 澳紐籲僑民儘速撤離烏克蘭

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（中央社墨爾本12日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭邊境的危險情勢日益嚴峻，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和紐西蘭外交部今天齊聲呼籲紐澳公民儘速離開烏克蘭。

路透社報導，澳紐兩國加入英國、日本、拉脫維亞、挪威及荷蘭之列，呼籲僑胞儘速離開烏克蘭；以色列也表示，正撤離大使館職員家屬。

莫里森在簡報會上表示：「我們的建議很明確，這是相當危險的局勢…你們應該想辦法離開烏克蘭。」

紐國外交部也透過聲明表示：「紐西蘭在烏克蘭沒有外交代表處，因此政府能提供給烏克蘭境內紐國僑民的領事協助非常有限。」

「烏克蘭的安全局勢可能會在短期內發生變化，在這種情況下，紐西蘭人不應仰賴支援來撤離。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正在太平洋地區訪問，今天離開澳洲。他先前表示，俄羅斯隨時可能對烏克蘭發動入侵，美國和其他國家也紛紛呼籲僑民離開烏國。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天警告，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭。他指出，俄羅斯若入侵烏克蘭，很可能先採空中轟炸與飛彈攻擊，「顯然有可能致平民於死」。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）似乎對蘇利文的說法嗤之以鼻。

紀柏梁推文表示：「一些理智的人希望美國煽動的歇斯底里正在消退。也許他們施了咒，因為危言聳聽顯然捲土重來了。我們的軍隊仍然待在自家領土上，我倒想知道美國自己會不會入侵烏克蘭，畢竟在這樣醞釀恐慌後，總得有人這麼做。」

歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）持續循外交途徑試圖化解烏俄危機，本週代表成員國對俄羅斯發布聯合回應。

俄國要求西方國家給予保證，包括承諾不會在俄國邊境附近部署飛彈，不會讓烏克蘭加入北約，並將北約在歐洲的軍事部署削弱至1997年以前的狀態。

西方國家則稱俄國的主要訴求「行不通」，但願意與莫斯科當局討論武器管制和建立信任措施。

俄羅斯昨天表示，期待每個國家各自答覆，集體回應是「外交失禮和不尊重的跡象」。

俄國後來還說，西方各國在媒體協助下散布有關俄國意圖的不實訊息，想藉此轉移外界對西方自身採取侵略性行動的注意力。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110212