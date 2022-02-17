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俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張3/300

美：俄羅斯恐利用萬人塚等假消息作為入侵烏克蘭藉口

2022/2/17 10:16（2/17 10:30 更新）
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（中央社華盛頓/莫斯科16日綜合外電報導）美國今天警告說，俄羅斯可能會利用關於烏克蘭東部頓巴斯地區衝突的不實說法作為入侵烏克蘭的理由，例如萬人塚傳言和生產化學武器的指控等。

路透社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，華府尚未看到俄羅斯在俄烏邊境緩解緊張局勢的跡象。他說，外界對於俄國可能發動入侵的擔憂並未稍減，且儘管莫斯科當局聲稱正將一些兵力調回基地，但俄國部隊事實上正進入「戰鬥位置」。

普萊斯指出，俄國官員和記者在新聞媒體上散布「全然不實」的報導。

普萊斯在例行新聞簡報會上向媒體表示，俄方提出的虛假說法包括傳言遭烏克蘭武裝部隊殺害的萬人平民無名塚，以及聲稱美國或烏克蘭正在研發生化武器，要用於俄羅斯掌控的領土。

普萊斯說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在沒有證據的情況下，指稱烏東頓巴斯（Donbass）地區正在發生「種族滅絕」，美方對此感到特別擔憂。

他說：「這些都是俄羅斯為了找藉口對烏克蘭採取軍事行動所製造的不實敘述。」

烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）合稱頓巴斯地區，當地分離主義者獲俄方撐腰，於2014年脫離烏國政府統治，自行宣布獨立，與烏國軍隊爆發衝突。

此外，法新社報導，俄國克里姆林宮、官員及公眾人物今天對西方媒體稱俄羅斯可能於今天入侵烏克蘭的說法奚落了一番。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在社群媒體上寫道：「我想問問美國和英國不實訊息的消息來源…是否能公布我們今年可能入侵的時間表，我想安排一下我的假期。」

西方情報單位曾警告，莫斯科在烏克蘭邊境附近集結逾10萬大軍後，可能會選在今天升高烏國分離主義分子持續衝突的局勢。但情報單位也表示，這個日期可能是俄方散布的假消息之一。

部分媒體援引情治通報，特別提到俄國可能會在凌晨發動攻擊。

沙卡洛娃今天稍晚向媒體簡報時嘲諷道：「今天，我們慶祝另一個沒有對烏克蘭發動侵略的日子，也是另一個更接近大家斷言會發生某種戰爭的日子。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「夜晚像往常一樣度過，我們睡得很安穩。早晨我們平靜且專業地開始了新的一天。」

被問及克宮今天凌晨是否與其他國家的代表聯絡時，培斯科夫答道：「我們不習慣在夜裡與外國聯絡。」

他還表示：「老實說，西方出現歇斯底里的方式表明了這種症狀還遠未達到高峰，短期內不會有所緩解，我們應該稍安勿躁。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110217

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