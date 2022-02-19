加拿大反疫苗示威3週不退 警方進逼逮捕約百人

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（中央社渥太華18日綜合外電報導）反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施的加拿大群眾在首都渥太華示威已3週，今天繼續與奉命清場的警方對峙。當局表示，截至今晚至少有100人被捕，罪名多為鬧事。

美聯社報導，渥太華代理警長貝爾（Steve Bell）說，有一名警察在任務中受輕傷，但沒有民眾受傷。

數以百計以卡車司機為首的抗議群眾為要求政府取消種種防疫限制措施，占領渥太華市中心已3週之久。警方用擴音器警告他們，若不離開現場就得被捕。

在狙擊手的監視和戰術車輛的支援下，警方封鎖線一寸一寸逼退示威群眾，要花數小時才讓他們後退幾公尺。

數十人舉起手機拍照或在社群網站上直播現場情況。警方進逼到第一輛堵住渥太華市區東側十字路口的卡車後，砸破了車窗，從駕駛座上拖出一名男子，他一落地就被上銬帶走，一句話也沒說。

法新社提到，加拿大卡車司機組成「自由車隊」（Freedom Convoy），一開始是為了抗議政府強制他們接種COVID-19疫苗才能往來美加邊境，但群眾的訴求逐漸擴大到廢除所有防疫措施，還有許多人提出更廣泛的反建制主張。

一名女子在堆起來的障礙物後喊道「我的身體我作主」，反疫苗人士經常使用這句口號。

但在渥太華市中心，示威群眾的熱情開始出現消退跡象。他們在國會前放置的充氣浴缸已經洩氣；上街頭吃烤豬的人也比往常要少。

警方利用社群媒體警告示威群眾，推文說「（我們）不斷告知抗議人士離開，否則就面臨被捕」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110219