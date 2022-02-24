COVID-19全球最新情報2/24

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美國每天的新增確診數較5週前創下的新高紀錄銳減90%，許多州宣布解除口罩令。圖為洛杉磯購物中心人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社台北24日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，韓國單日確診破17萬例，逾50萬人居家治療；美國日增病例較高峰驟降90%，多州解除口罩令。

世界衛生組織（WHO）22日表示，COVID-19變異病毒株Omicron的亞型變異株BA.2，不會比Omicron本身嚴重。

全世界對抗愛滋病、肺結核和瘧疾這3種疾病的工作因疫情影響而中斷，國際防治組織23日表示，至少需要180億美元才能讓相關工作重返正軌。

COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）正苦於難以消化超過3億劑疫苗，顯示全球疫苗接種如今出現供過於求問題，原因在貧窮國家面臨配送等困難。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間24日上午7時，全球至少591萬5334人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億2912萬8686人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心23日公布新增56例確定病例，分別為2例本土個案及54例境外移入（31例為航班落地採檢陽性），2例本土病例都和宗教協會衍生設計師案相關。無新增死亡病例。

● 中國

中國22日共新增205起確診病例，90例本土確診病例中，以內蒙古自治區通報47例為最多。而北京也出現10例本土確診，其中9例曾跨省參加某公司培訓。

● 香港

香港23日新增8674例確診病例，再創疫情以來新高，過去24小時又有24人染疫死亡，官方則稱這一波疫情的死亡率為0.3%，低於過去四波疫情。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會通報，新增8674例確診病例，其中3例為境外移入，其餘都是本土病例；另有7990例一採陽性的呈報個案。

香港23日新增8674例COVID-19確診病例，再創疫情以來新高。圖為香港專為兒童老人設立的中央圖書館社區疫苗接種中心，民眾大排長龍。（中通社提供）中央社 111年2月23日

● 日本

日本放送協會（NHK）自行統計，截至23日晚間6時45分止，單日全境至少新增8萬364例確診病例及246例死亡病例；東京都單日新增依舊逾萬例，疫情仍居高不下。

日本疫情延燒，全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數469萬9987例，包括2萬2601例死亡病例。

● 韓國

韓國單日Omicron確診人數新增17萬1452例，較先前最高紀錄一口氣增加6萬多例，居家治療人數也大增至52萬多例。

韓國食品醫藥品安全處23日對5到11歲兒童專用輝瑞疫苗核發許可；防疫當局預估將於3月中公布5到11歲兒童接種計畫。

美國輝瑞大藥廠研發的兒童用疫苗去年底向韓國當局提出事前評估申請，今年2月4日正式申請進口品項許可，23日獲食藥處許可。

● 北韓

聯合國人權調查員23日表示，國際社會應制定策略，為北韓提供至少6000萬劑疫苗，以防止人道災難。

● 越南

越南22日通報新增5萬多人染疫，創下新高紀錄，首都河內市近7000人確診位居全國第一。儘管如此，河內市仍持續走在「與病毒共存」的路上，盼能安全彈性地適應「新常態」。

越南22日晚間通報新增逾5萬人感染COVID-19，又以首都河內市最多，共有6860人確診，儘管確診數不斷激增，但河內市繼續響應「與病毒共存」政策，未祭出新的防疫管制，圖為在咖啡店喝咖啡的河內市市民。中央社記者陳家倫河內攝 111年2月23日

● 泰國

泰國實施完整接種疫苗旅客入境免隔離計畫，但旅客入境後要接受2次核酸檢測。為了吸引更多人赴泰，政府23日宣布3月起入境第2次的核酸檢測改為快篩，並降低入境所需保險保額。

※ 美洲

● 美國

美國每天新增確診較5週前創下的新高紀錄銳減90%，衛生官員謹慎但樂觀地表示，由Omicron變異株引發的前所未有疫情開始出現好轉，已有多州宣布解除口罩令。

美國新聞網站CNBC報導，隨著美國開始從Omicron浪潮中復甦，當局和各州領導人正試圖走出這場自兩年前疫情開始以來一直困擾著每個人的危機。公衛領導人開始制定計畫，將新型冠狀病毒作為未來持續、但可控制的風險來因應。

● 巴西

巴西衛生部23日表示，過去24小時新增13萬3563起病例，境內確診累計達2848萬4890例，染疫不治病例新增999例，累計64萬6419人病故。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、張曉雯）1110224