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烏克蘭危機
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烏克蘭危機5/300

俄烏緊張升溫 越南籲保持克制與外交解決

2022/2/24 11:59（2/24 12:11 更新）
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面對媒體對俄烏局勢的提問，越南外交部發言人黎氏秋姮（圖）23日表示，越南呼籲各方保持克制、加強對話努力、推動外交措施，在尊重聯合國憲章和國際法基本原則的基礎上和平解決分歧。中央社記者陳家倫河內攝 111年2月24日
面對媒體對俄烏局勢的提問，越南外交部發言人黎氏秋姮（圖）23日表示，越南呼籲各方保持克制、加強對話努力、推動外交措施，在尊重聯合國憲章和國際法基本原則的基礎上和平解決分歧。中央社記者陳家倫河內攝 111年2月24日
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（中央社記者陳家倫河內24日專電）俄羅斯與烏克蘭緊張局勢升溫，越南外交部發言人黎氏秋姮說，越南呼籲各方保持克制、加強對話努力、推動外交措施，在尊重聯合國憲章和國際法基本原則的基礎上和平解決分歧。

黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）面對國內外媒體詢問越南對烏克蘭當前局勢的回應時，於23日作上述說明。

黎氏秋姮表示，越南關注烏克蘭緊張局勢的發展，呼籲各方保持克制、加強對話努力、推動外交措施，在尊重聯合國憲章和國際法基本原則的基礎上和平解決分歧，為確保地區與世界和平、安全與穩定作出貢獻。

至於在烏克蘭的越南公民保護工作，黎氏秋姮說，越南駐烏克蘭大使館近日經常與在烏克蘭的越南人社群聯繫及主動交談，以了解他們的情況，並積極制定各方案，以在必要情況下隨時採取各項保護公民的措施。

她並提到，越南駐烏克蘭大使館已安排人員24小時值班公民保護熱線。根據大使館回報的訊息，目前約有100名越南公民旅居在頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）這兩個區域。（編輯：郭中翰）1110224

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