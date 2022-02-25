俄羅斯入侵烏克蘭 塞瑟夫心繫家人睡不到4小時

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（中央社記者龍柏安台北25日電）俄羅斯昨宣布對烏克蘭進行特殊軍事行動，PLG的烏克蘭籍球員塞瑟夫透過球團社群媒體表露心聲，表示文字無法表達他的情緒和心情，一天只睡不到4個小時。

曾是烏克蘭男籃國家隊成員的塞瑟夫（Ihor Zaytsev），目前效力P. LEAGUE+聯盟的台北富邦勇士，上季他隨隊拿下PLG聯盟首冠，同時也獲選年度最佳洋將。

俄羅斯昨天宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，並派兵出征，目前傳出死傷已突破500人以上，人在台灣的塞瑟夫透過球團官方社群媒體表示：「文字無法表達我現在的情緒和心情，我現在只想陪伴我的家人。」

塞瑟夫表示，目前他的家人們很好，都待在家裡、一切平安，「但我一天睡不到四小時，整天都在看新聞，我感到很無助忐忑，心思很亂，不知道這會延續多久。」

塞瑟夫不忘感謝幫他加油打氣的球迷，除感謝大家的關心和支持，也呼籲：「我只希望大家團結、一切平安、愛你的家人。」（編輯：吳協昌）1110225