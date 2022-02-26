俄控臉書審查官媒 母公司發文還原真相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯今天指控Meta Platforms公司旗下的臉書（Facebook）「審查」俄國媒體，將局部限制臉書的服務。

Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）在推特發聲明說：「俄羅斯有關當局昨天要求我們停止對4家俄羅斯國有媒體組織上傳臉書的內容進行獨立的事實查核及標記，我們拒絕了，結果他們宣布會限制我們的服務。」

克萊格表示，「一般俄羅斯人」不僅使用臉書，也使用Meta的應用程式，包括Instagram、WhatsApp和Messenger，藉以「表達他們的想法並籌劃行動」，公司希望他們繼續這樣做。

路透社報導，這是俄羅斯一連串反制美國社群媒體巨擘的最新例子。

俄羅斯昨天入侵烏克蘭後，莫斯科當局也加強對國內媒體施壓，揚言擋下關於俄國在烏克蘭軍事行動、含有當局所謂「假消息」的報導。

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構表示，臉書無視他們的要求，不願取消對4家俄羅斯媒體在臉書平台上的限制。這4家媒體是俄羅斯新聞社（RIA）、俄國國防部的紅星電視台（Zvezda TV）及網媒gazeta.ru和lenta.ru。

俄羅斯多年來一直試圖加強控制網路和科技巨擘，批評人士說此舉威脅個人和企業自由，是擴大打壓直言不諱的異議人士行動一環。

美國聯邦參議員華納（Mark Warner）致函臉書、 YouTube等公司主管說，他們有責任確保他們的社群媒體平台不被俄羅斯和相關組織濫用。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110226