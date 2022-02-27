烏俄衝突美科技巨擘陷兩難 專家籲採道德原則立場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動全面軍事入侵，美國科技巨擘也陷入出聲反戰或遭克里姆林宮報復的兩難境地。不過，專家表示，美企不該被作惡者利用，在地緣政治衝突中選邊站是洽當之舉。

法新社報導，臉書（Facebook）、推特（Twitter）和YouTube因全球可及而具獨特影響力，但這些都是以利潤為導向的企業，原則立場太過尖銳可能對自身業務不利。

烏克蘭自本週遭俄軍入侵以來，一直敦促蘋果（Apple）、谷歌（Google）和Netflix等公司切斷在俄羅斯的服務。

目前臉書和推特在俄羅斯的服務都遭遇某種程度的限制。臉書是因為被克里姆林宮指控審查國媒官方帳戶而遭限；推特則是早於去年就因拒絕依政府要求刪除某些內容，面臨罰款和服務變慢窘境，昨天更通報有俄國民眾進不了網站。

華府智庫「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）執行長波利亞可娃（Alina Polyakova）在推文表示：「西方企業為俄羅斯民眾提供了一個網路空間，讓他們知道俄國政府在烏克蘭犯下哪些暴行。」

「克里姆林宮正在積極行動以掩蓋真相。」

目前為止，西方科技巨擘在俄羅斯侵烏上所採取的因應措施都很謹慎。例如，臉書母公司Meta Platforms Inc禁止俄羅斯國營媒體透過旗下各個平台獲利；YouTube也宣布，將暫停特定俄羅斯頻道的影片營利功能，包括國營媒體今日俄羅斯（RT），並祭出其他限制措施。

科技巨頭一直在琢磨如何因應俄羅斯等的獨裁政府；去年，谷歌和蘋果依俄國政府命令下架了反對派的一款應用程式（App）後，慘遭各界撻伐。這次，隨著烏克蘭危機升級，科技企業仍被指責沒有盡力攔阻不實資訊。

科技企業長久以來都以言論自由和民主價值捍衛者自居，但由於它們也從對民眾有害之平台飽賺數十億廣告財，而成為眾矢之的。美國聯邦參議員華納（Mark Warner）25日致函臉書、YouTube等科技公司主管說，他們有責任確保他們的社群媒體平台不被俄羅斯和相關組織濫用。

臉書市值正因成長放緩和廣告業務壓力等因素而崩跌。但專家仍敦促科技公司採取原則立場，尤其是烏克蘭遭入侵這樣一個有著深遠影響的案例。

臉書前首席安全官史塔莫斯（Alex Stamos）25日透過推特表示：「美國企業在地緣政治衝突中選邊站是洽當的，且這應該是個簡單的決定。」

另一位臉書前員工費希曼（Brian Fishman）的推文也呼應了這一觀點，他寫道：「不要讓人類之惡利用你的工具。」（譯者：張璦/核稿：蔡佳敏）1110227