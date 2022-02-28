加拿大對俄羅斯班機關閉領空 隨即有航班違規

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（中央社渥太華27日綜合外電報導）加拿大今天宣布，已對所有俄羅斯航班關閉領空，以抗議俄軍入侵烏克蘭。然而，據加國官員說法，一架從美國佛州飛往莫斯科的俄羅斯航空公司運營班機隨即違反了此禁令。

稍早，加拿大交通部長阿爾加布拉（Omar Alghabra）宣布這項禁令，他說：「我們將追究俄羅斯無端攻擊烏克蘭的責任。」

加拿大對俄羅斯關閉領空的規定立即生效；目前，德國、法國、西班牙、荷蘭、瑞典等絕大多數歐洲國家已對俄國關閉領空；英國24日則禁止俄羅斯航空公司（Aeroflot）飛到英國。

雖然加拿大與俄羅斯機場之間並無直飛航班，但加拿大對俄關閉領空的決定，將打亂俄羅斯航空公司往返美國及其他南方國家的航班飛行路徑。

加拿大交通部發言人葛拉瑟（Valerie Glazer）透過電子郵件告訴法新社，任何俄羅斯利益集團擁有、包機或使用的航班，包括私人飛機，都不得進入加拿大領空。

據加拿大交通部發的推文，俄羅斯航空公司一航班「違反禁令」，當局正在對俄羅斯航空公司及空中導航服務商Nav Canada進行調查。

推文寫道：「我們將毫不猶豫採取適當執法行動及其他措施，以防止違規行為再發生。」（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1110228