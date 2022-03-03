烏克蘭首座大城刻松淪陷 第2輪談判將登場

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（中央社基輔3日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭進入第8天，烏克蘭代表團成員、總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天在推特發文表示，代表團已搭上直升機，準備與俄國展開第2輪停火談判。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，據傳今天奪下開戰以來首座重要城鎮刻松（Kherson）。美國戰研智庫指出，俄軍接下來除對烏國首都基輔採圍城外，對其他大城恐都是強攻。CNN報導，西方情報圈估計俄軍陣亡累計達5800人。

烏克蘭總統澤倫斯基今天透過影片表示，烏軍防線正全力抵禦俄軍自半夜以來毫不停歇的砲擊；他也痛批，俄軍有如COVID-19後出現並攻擊烏國的「新病毒」。

烏克蘭總統澤倫斯基痛批，俄軍有如COVID-19後出現並攻擊烏克蘭的「新病毒」。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

俄烏衝突延燒，烏克蘭今天邀請因兒子在戰場被俘而憂心忡忡的俄羅斯媽媽們到烏國來接走她們的兒子，似想藉此讓莫斯科當局難堪。

烏克蘭東南部城鎮安赫德（Enerhodar）附近一座核電廠的聯外道路，今天出現數百名工人和居民擋道，阻止來犯俄羅斯軍隊繼續前進。

國際帕拉林匹克委員會（IPC）2日決定允許俄羅斯與白俄羅斯選手參加北京帕拉林匹克運動會，引發外界批評。IPC今天宣布，俄國和白俄運動員不得參加在北京舉行的冬季帕運。

俄羅斯自入侵後首度承認，俄軍在烏克蘭迄今有498人陣亡、1597人受傷。烏克蘭尚未公布其武裝部隊的類似傷亡數字。

聯合國人權辦公室表示，自2月24日俄軍入侵以來，烏克蘭至少有227名平民喪生、525人受傷。烏克蘭國家緊急服務部門則稱，已有2000多名平民死亡。

在俄羅斯加劇攻擊烏克蘭之際，黑海國家喬治亞的執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）今天指出，喬治亞將立即申請加入歐洲聯盟（EU）。

●可能的會談

俄羅斯外交部長表示，莫斯科已準備好進行和平談判。美聯社報導，烏克蘭和俄羅斯官員的第2輪談判預計今天在白俄羅斯靠近烏克蘭邊界的布勒斯特 （Brest）舉行。

會談前，俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在莫斯科告訴記者，俄方將在烏國採取軍事行動，直到實現「烏克蘭非軍事化」等目標。

烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，基輔當局不會接受俄方提出的「最後通牒」。

●烏克蘭的情況如何？

俄軍64公里長的坦克等車隊仍在首都基輔外，這座城市遭到致命砲擊。

烏克蘭南部濱臨黑海的刻松市（Kherson）市長柯里凱夫說，市內已無烏克蘭軍隊蹤影，市民如今必須執行「來到本市的武裝人員」所下指令，意味刻松市已淪陷於俄羅斯手中。

●人道主義狀況如何？

聯合國難民署（UNHCR）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭不滿一週，已有100萬人逃離戰火，是本世紀迄今速度最快的大規模人口遷徙。難民署示警，這波人口外移現象遠未終結，預料最後會有多達400萬人離開烏克蘭，甚至可能更多。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）提出草案，建議成員國允許逃離俄軍入侵的烏克蘭人在歐盟各國居住、工作，為期最長3年。

●全球譴責和戰爭罪調查

聯合國大會以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍。這項決議沒有法律約束力，曾宣稱中俄合作「沒有禁區」的中國在表決中棄權。

國際刑事法院首席檢察官卡林汗今天說，在取得39國支持後，他的辦公室將「立即著手」調查烏克蘭境內可能出現的戰爭罪。

●制裁對俄羅斯有何影響？

法國財政部長勒麥爾今天宣布，俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin）所屬的一艘超級遊艇在試圖離開地中海港口時，因違反歐盟制裁規定，遭到法國海關扣押。

船舶追蹤數據顯示，俄國多位億萬富豪名下的超級遊艇現在至少有5艘停在與美國沒有引渡條約的印度洋島國馬爾地夫，或在當地航行。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，英國今天宣布新制裁，禁止保險與再保險業者為俄羅斯航空和太空公司提供服務。

世界銀行（World Bank）今天宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，已暫停在俄羅斯和白俄羅斯所有正在進行的計畫。

兩名知情人士今天透露，美國準備對俄羅斯寡頭統治集團的更多成員及其公司和資產實施一項制裁方案。

國際債信評等機構惠譽（Fitch）和穆迪（Moody's）今天雙雙將俄羅斯主權債信評等打入垃圾等級，意味著莫斯科恐有無法償付債務的風險。

白俄羅斯總統魯卡申柯幫忙俄羅斯入侵烏克蘭，日本今天宣布對白俄制裁措施，包括凍結魯卡申柯個人資產等；另追加對俄羅斯18名政要和4家大型銀行凍結資產。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110303