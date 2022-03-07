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俄羅斯入侵烏克蘭
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英國承諾加碼1億美元 助烏克蘭維持國家運轉

2022/3/7 09:56
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國首相強生辦公室表示，英國將再撥款1億美元援助烏克蘭，協助烏國維持國家核心運作能力並減緩俄羅斯入侵所造成的財政壓力；這筆資金將透過世界銀行（World Bank）撥付。

英國透過向烏克蘭提供國防軍事和財政支援，以及主張對克里姆林宮祭出更嚴厲制裁等方式，尋求在國際上扮演因應俄羅斯入侵烏克蘭的核心角色。

不過，強生政府也遭受批評，挨轟英國制裁俄國動作太慢，也沒擬出令人印象深刻的難民計畫。

英國當局稍早已承諾撥款2億9095萬美元援助烏克蘭，如今再加碼1億美元，可用來支付烏克蘭公共部門員工薪資，或退休金及社會安全等款項。

這筆款項將透過世銀的多方捐助信託基金（Multi-Donor Trust Fund）來撥付；目前已有多個國家使用此快捷管道，讓烏克蘭能快速收到捐款。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、荷蘭總理呂特（Mark Rutte）稍後將訪問倫敦，強生將利用這次機會，尋求加強國際因應烏克蘭危機的力量。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110307

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