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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄烏戰火不止 越南首架撤僑包機接回近300人

2022/3/8 19:58（3/8 20:11 更新）
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俄羅斯與烏克蘭的戰事尚未平息，越南8日接回近300名在戰火下的民眾。圖為烏克蘭的越南婦女背著嬰兒走下飛機。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月8日
俄羅斯與烏克蘭的戰事尚未平息，越南8日接回近300名在戰火下的民眾。圖為烏克蘭的越南婦女背著嬰兒走下飛機。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月8日
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（中央社記者陳家倫河內8日專電）俄烏開戰已逾10天，越南首架撤僑包機今天飛抵首都河內市，接機民眾看到家人自戰火中歸來，有的上前擁抱、有的掉淚。越南今天接回近300人後，明天又有一批民眾將從波蘭返抵。

287名住在烏克蘭的越南民眾今天搭乘越南官辦撤僑包機返國，其中包括約80名12歲以下孩童。機上不少民眾都在當地定居多年，有的甚至已在烏克蘭扎根三代，但眼見戰事短期內不會結束，因而決定回越南避難。

大學生阮陳梅英（Nguyen Tran Mai Anh）與親戚一起自烏克蘭逃離。她回憶，2月24日下午外面一直傳來炸彈聲，她接下來便和其他越南人躲在防空洞、地下室近2周，這段避難的時間，往往沒有電也沒有水。

即使已踏上越南國土，阮陳梅英仍驚魂未定，「現在只要聽到警報聲就會擔心是炸彈或是有人在開槍」。她認為，這樣的心理創傷要很長的時間才能平復，希望戰事早日結束，因為家已經在烏克蘭，自己的學業也尚未完成。

這次的撤僑任務由越南航空（Vietnam Airlines）執飛，班機自羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）起飛，並於今天中午抵達河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）。

越南外交部副部長、海外越南人國家委員會主任范光校（Pham Quang Hieu）表示，俄烏戰事預計將持續，外交部指示越南駐烏克蘭及波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克等周邊國家的代表機構等配合，立即撤離戰區民眾。

他指出，自戰事爆發以來，越南大使館與各團體配合制定方案，派人到邊界地區幫助這些越南民眾，第一架撤僑包機共計花了2至3天作業。明天預定會有另一架包機自波蘭返回。

根據統計，烏克蘭共有7000至1萬名越南人。越南外交部表示，截至7日傍晚6時，共有2200名越南人自烏克蘭撤往波蘭，另有830人逃往羅馬尼亞、310人前往匈牙利、100人至斯洛伐克避難、20人轉往俄羅斯。

面對俄烏局勢，越南外交部發言人黎氏秋姮（（Le Thi Thu Hang））表示，越南呼籲各方保持克制，立即停止使用武力，避免造成平民傷亡。越南支持並建議國際社會繼續為各方進行對話創造條件，並為人道主義救援努力。（編輯：周永捷）1110308

俄烏開戰逾10天，越南首架撤僑包機8日飛抵河內內排國際機場，機上共有近300人，其中約80人是12歲以下孩童。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月8日
俄烏開戰逾10天，越南首架撤僑包機8日飛抵河內內排國際機場，機上共有近300人，其中約80人是12歲以下孩童。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月8日
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