COVID-19全球最新情報 3/10

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（中央社台北10日電）韓國疫情迅速擴大，確診人數短短4天內增加100萬例。另一方面，上月立法強制所有成年人接種疫苗的奧地利，宣布暫停這項強制令，並表示疫情已不像過去一樣嚴峻。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間10日早上7時，全球至少602萬251人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億5066萬2579人確診。

世界衛生組織（WHO）宣布COVID-19為全球大流行病（pandemic）即將屆滿兩週年。世衛9日警告，這場疫情大流行離結束還很遠。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心9日公布國內新增77例COVID-19個案，分別為3例本土個案及74例境外移入個案，境外移入個案有54例為航班落地採檢、20例居家檢疫。

隨著COVID-19疫情趨緩，今年下半年可能開放組團跨境旅遊，交通部長王國材9日說，現在指揮中心從商務客逐漸開放，覺得應該有機會逐步開放到觀光，會請業者先做好準備。

台大公衛學者陳秀熙9日建議，可依群體免疫力將各國分為高、中、低3類，分3階段境外解封，完整施打疫苗及感染康復者，可放寬居家隔離限制或無須居家隔離。疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，除非新型藥物出爐，台灣大概不會這樣做。

● 中國

據中國國家衛生健康委員會發布，8日新增本土COVID-19病例233例，吉林94例最多，山東、陝西、天津、河北、江蘇的病例數也都達2位數。

據中國衛健委官網發布，8日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例337例。其中境外輸入病例104例，本土病例233例。

中國近日疫情有上升趨勢，連續3天本土感染者超過500例，當中過半是無症狀感染者。有中國病毒學專家表示，大量無症狀感染者對防疫不利，預計這波疫情至少要到5月才有望平穩。

● 香港

香港9日新增2萬5991例COVID-19的「核酸確診案」病例，另有3萬2766例由民眾自行向港府呈報的陽性「市民呈報個案」。

另據香港醫院管理局公布，過去24小時新增291名確診者死亡，大都是年長者。

● 日本

日本COVID-19疫情延燒，東京都9日新增1萬823例確診病例，雖較上週三減少1800多例，但仍屬高檔水準；東京都9日另新增28例死亡病例。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至9日晚間7時止，日本全境單日已新增6萬3742例確診病例，213例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪等在內，至今累計病例數555萬8186例，包括2萬5546例死亡病例。

日本3月起放寬因應COVID-19的邊境管制，因估算尚有超過10萬名外籍留學生急待入境，日本政府有意活用平日的航班空位，計畫讓大批留學生5月底前入境。

日本讀賣新聞報導，日本首相岸田文雄日前宣布，從本月14日起將進一步再鬆綁邊境管制，每天從國外入境日本的人數上限從5000人提高為7000人，留學生則另設名額。

● 韓國

韓國8日境內新增34萬2446例確診，較前一天新增案例數高出14萬，也比先前最高紀錄多近8萬例，累計確診人數突破500萬大關。

韓國中央防疫對策本部統計，8日新增34萬2388例社區感染、58例境外感染，境內疫情迅速擴大，確診人數在短短4天內就增加100萬例，累計達521萬2118例。

韓聯社報導，專家認為，韓國疫情已進入頂點，約一到兩週後就會出現轉折下降態勢。韓國防疫當局先前預測，單日確診人數將在12日達到35.4萬例高峰。

● 泰國

俗稱潑水節的泰國新年宋干節（Songkran）過去兩年因為疫情而無法舉行活動，讓宋干節褪色不少。泰國政府同意今年的宋干節可以舉辦潑水慶祝活動，希望藉此刺激觀光和經濟。

今年的宋干節落在4月13日到15日，是泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻，往年各地都有大型潑水活動，曼谷的主要觀光區如席隆（Silom）和考山路（Khao San Road）更是一級戰場，每年都吸引無數國際旅客到泰國享受被潑水的樂趣，是泰國極為重要的觀光來源。

※ 歐洲

● 奧地利

奧地利上月立法，強制所有成人必須接種疫苗，成為歐洲第一個實施疫苗強制令的國家。不過，奧地利9日宣布暫停疫苗強制令，並表示疫情不再像過去一樣嚴峻。

※ 美洲

● 巴西

鑒於COVID-19疫情減緩，巴西聖保羅州政府9日宣布即日起結束在戶外強制性戴口罩的規定，但民眾在室內仍須戴口罩。

巴西衛生部9日表示，過去24小時新增5萬4906起感染病例，境內確診累計達2919萬3268例，染疫不治病例新增669例，累計65萬3498人病故。（編輯：劉淑琴/核稿：林治平、張曉雯）1110310