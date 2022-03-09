韓國單日確診數逾34萬創新高 累計突破500萬

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韓國8日境內新增34萬2446例確診。圖為民眾4日到投票所投票。（中央社檔案照片）

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國8日境內新增34萬2446例確診，較前一天新增案例數高出14萬，也比先前最高紀錄多近8萬例，累計確診人數突破500萬大關。

韓國中央防疫對策本部統計，8日新增34萬2388例社區感染、58例境外感染，境內疫情迅速擴大，確診人數在短短4天內就增加100萬例，累計達521萬2118例。

韓聯社報導，專家認為，韓國疫情已進入頂點，約一到兩週後就會出現轉折下降態勢。韓國防疫當局先前預測，單日確診人數將在12日達到35.4萬例高峰。

不過，因這項預估未計入社交距離規範放寬的因素，確診人數可能較先前預期更多。

隨著確診人數快速增加，重症及死亡人數也激增，重症人數為1087例，較前一天增加80人；病歿人數則增加158例，累計達9440例，死亡率0.18%。

居家治療人數則增至121萬8536例，較前一天增加5萬多例，其中18.5萬例屬於60歲以上需集中管理對象。

以地區區分，首都圈的京畿道新增案例最多，增近9.7萬例，首爾市則首次突破7萬例，單日新增7.4萬例。非首都圈以釜山3.1萬、慶尚南道2.2萬例為最多。

考慮到採檢人力及新型病毒Omicron特性，韓國防疫當局日前宣布10日起減少海外入境者及高風險設施等場所PCR檢查次數，部分改為快篩，降低採檢人力負擔。

韓國政府向美國輝瑞大藥廠購買的COVID-19口服藥也將在今天運抵4.5萬人份，加上1月到貨的默沙東口服藥，韓國共計已取得16.3萬人份口服藥；允許開立處方的醫療機構也從8日起擴大至一般綜合醫院等，可望擴大用藥規模。（編輯：陳惠珍）1110309