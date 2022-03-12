COVID-19全球最新情報 3/12

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（中央社台北12日電）路透社的統計顯示，亞洲與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有關的死亡人數，11日越過100萬這個嚴峻的里程碑，而Omicron變異株感染從日本和韓國等國家開始，蔓延到整個地區。

3月11日是世界衛生組織（WHO）首度將COVID-19宣布為全球大流行病兩週年，官員說，世衛2020年1月30日就發出警報，但少有人注意，直到3月11日宣告為大流行病，大家才意識到危險。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間12日上午7時，全球至少603萬4231人感染COVID-19病逝，至少4億5426萬9657人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心11日表示，雙北出現一起家庭群聚，匡列107名接觸者，感染源待釐清；旅遊團復康巴士案增4人染疫，另經病毒定序確認，台南某醫院2名藥事人員均為同起群聚。

● 新加坡

隨著新加坡Omicron疫情趨穩，星國政府11日宣布，將進一步放寬入境旅客檢疫規定，由台灣等低風險國家及地區入境者，入境24小時內僅需自行快篩，不需在專人監督下進行檢測。

● 日本

日本境內COVID-19疫情延燒，日媒報導，政府已在檢討為民眾施打第4劑疫苗，最快今年夏天開打，目前評估疫苗總數足夠讓有意願民眾施打。

日本境內疫情雖然稍微趨緩，但單日新增確診病例仍維持5萬多例高檔水準。專家認為，3月底正值日本年度變換時期，大量人潮移動恐讓疫情復燃，必須多加留意防疫對策。

● 韓國

韓國防疫當局宣布，自21日起將放寬海外入境規定，無論在韓國或海外已接種COVID-19疫苗兩劑者，入境後不必隔離7天。

● 中國

中國疫情升溫，官方11日通報，新增397例本土確診，其中山東青島占了103例，另有703例本土無症狀感染者。

吉林省這波疫情累計本土感染逾千例。吉林省政府初步判斷是2月下旬輸入病例造成本地傳播。長春市11日起停工停課停公交車，所有民眾要進行三輪核酸檢測。

● 香港

香港11日新增COVID-19陽性病例2萬9381例，其中核酸確診1萬8888例，是近期首次低於2萬例。不過衛生官員11日改口說，未見疫情有開始下降的趨勢，重申當前疫情仍嚴峻。

香港大學醫學院與官方機構合作研究發現，香港1月爆發Delta變異株本土疫情，源頭是已感染的進口寵物敘利亞倉鼠（黃金鼠），被感染的敘利亞倉鼠可以將病毒傳播給人類。

● 菲律賓

菲國媒體報導，4月1日起，菲律賓將向所有完整接種COVID-19疫苗的外國旅客開放國門，菲律賓各使領館將恢復簽發簽證。

中華民國駐菲代表處11日表示，台灣和菲律賓已相互採認國際預防接種證明和數位疫苗證明。即日起，持台灣疫苗接種證明入境菲律賓不用接受隔離。

※ 歐洲

● 英國

英國一項分析COVID-19患者染疫前後的大腦斷層影像的新研究顯示，即使是輕症患者也有大腦萎縮、灰質減少的情形。專家表示，染疫造成的腦損傷是否不可逆轉，仍待更多研究。

※ 美洲

● 巴西

COVID-19大流行11日滿2週年，這段期間病例和死亡曲線的上升和下降主要是因為病毒變異和疫苗。巴西專家認為，提高疫苗接種覆蓋率可降低病毒變異風險。

巴西衛生部11日表示，過去24小時新增5萬5211起感染病例，境內確診累計達2930萬5114例，染疫不治病例新增470例，累計65萬4556人病故。（編輯：陳正健/核稿：張曉雯）1110312