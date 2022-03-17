國泰航空停止飛越俄領空 又一亞洲航空公司繞道

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（中央社香港17日綜合外電報導）香港國泰航空公司今天宣布，它目前停止飛越俄羅斯領空的飛行路線。俄國侵略烏克蘭後，越來越多亞洲航空公司避免飛越俄國領空，國泰是最新一家，儘管這會拉長飛行時間。

國泰航空（Cathay Pacific Airways）透過聲明對路透社表示：「我們內部會定期檢討飛行路線，也會參考外部單位提供的資訊。目前我們不飛越俄羅斯領空。」

航班飛行軌跡追蹤網站FlightRadar24的資料顯示，國泰航空從香港飛往德國法蘭克福的航班CX289，今天避開俄羅斯領空，而是沿著一條比13日最近一次航班更偏南、更遠的飛行路線。

國泰航空婉拒透露何時開始停止飛越俄羅斯領空。但根據FlightRadar24的資料，中國的航空公司仍持續借道俄國領空。

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韓國的大韓航空（Korean Air Lines）15日表示，基於營運和安全顧慮，將讓航班改道飛行。包括日本的全日空（ANA）、日本航空（Japan Airlines）及新加坡航空（Singapore Airlines）都已讓航班繞過俄羅斯。歐洲的航空公司則因歐洲與俄國相互關閉領空，也已停止飛越俄國。

分享飛航風險資訊的航空業會員組織OPSGROUP昨天指出，目前情況非常接近蘇聯時期，「俄羅斯基本上目前被歸在與伊朗和北韓同一類，與航空世界的其他部分切斷關係，因此航空公司有必要做出相應規劃」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110317