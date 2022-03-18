COVID-19全球最新情報3/18

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（中央社台北18日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，韓國確診暴增逾62萬例，病歿人數創新高；愛爾蘭總理馬丁確診，曾與拜登同框出席活動；法國鬆綁防疫規範，喬科維奇沒打疫苗可戰法網。

一項發表在「英國醫學期刊」（BMJ）的綜合型研究顯示，確診產婦誕下的新生兒，採檢病毒呈陽性的比例不到2%。研究員認為，確診嬰兒較可能是在出生後感染，產婦和醫護人員落實戴口罩等措施仍很重要。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間18日上午7時，全球至少606萬3323人感染COVID-19病逝，至少4億6474萬4929人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心17日宣布，本土零確診、無死亡個案，另增91例境外移入，創今年次高紀錄。

● 中國

中國本土疫情嚴峻，官方17日通報再添1226例，其中以吉林省742例最多；另有1206例本土無症狀感染。自2月10日以來，這波疫情累計本土病例已逾兩萬例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，16日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1317例，其中本土1226例，而連日來確診數居高不下的吉林省仍占最多，為742例；其次為福建99例、廣東83例（深圳市71例、東莞市7例、廣州市4例、珠海市1例）、遼寧62例等；另有境外移入91例。

吉林省是當前中國疫情重災區。正在吉林調研的中國國務院副總理孫春蘭說，當前吉林省疫情仍在高位流行，社區傳播並未徹底阻斷。

● 香港

香港官方17日通報新增2萬1650例確診案例，其中8628例經核酸檢測確定，其餘為市民自我快速檢測呈陽性。第5波疫情累計98.4萬人染疫、4923人死亡。

● 日本

日本政府17日正式決定，目前在東京都及大阪府等18都道府縣實施的「防止蔓延等重點措施」，將如期於3月21日解除。時隔約2個多月，日本境內原則上將重回無防疫限制的生活。

受到境內疫情肆虐影響，日本政府從今年1月8日起針對部分地區實施「防止蔓延等重點措施」，疫情高峰時全境47都道府縣最多有36都道府縣都被納入適用。

日本疫情趨緩，防疫限制措施21日將全數解除。圖為14日東京銀座街頭人潮。（共同社）

● 韓國

韓國單日確診數再創新高，截至17日凌晨零時，單日新增62萬1328例，較先前紀錄大增22萬例，病歿人數也創下429例新高。

Omicron疫情在韓國迅速擴散，確診人數及重症、病歿人數都快速增加，16日全天新增62萬1328例，僅62例為境外移入，人口密集的首都圈確診數已來到34萬3322例。

● 柬埔寨

高棉時報（Khmer Times）17日報導，柬埔寨已經取消旅客必須出示抵達前72小時的PCR陰性篩檢證明的規定，不過旅客仍然必須完整接種COVID-19疫苗。

報導指出，未完整接種及未曾接種COVID-19疫苗的旅客，仍須在指定場所隔離14天。儘管已經不用查驗陰性篩檢證明，但柬埔寨衛生部仍鼓勵旅客自我篩檢，確保自己沒有染疫。

※ 歐洲

● 愛爾蘭

正在美國華府進行訪問的愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）16日的COVID-19採檢呈陽性反應，17日與美國總統拜登一同現身白宮參加聖派屈克節活動的計畫恐生變。

路透社報導，馬丁16日晚間出席一場在華府國立建築博物館（National Building Museum）舉行的愛爾蘭盛會，拜登曾在活動上發言，但白宮官員表示，拜登並未與馬丁近距離接觸。

● 法國

法國網球協會（FFT）16日表示，包括塞爾維亞名將喬科維奇等未施打疫苗的球員，皆可「依現狀」自由參加今年的法國網球公開賽。

下週將重登世界球王寶座的喬科維奇（Novak Djokovic）因未接種疫苗而與澳洲政府大打法律戰，敗訴後簽證被取消，最終無緣參加澳洲網球公開賽。

● 德國

儘管德國17日通報新增近30萬例確診，仍將解除大部分的防疫限制。

自3月20日起，學校和超市等室內場所將取消須佩戴口罩的規定，但醫療診所和看護中心仍強制佩戴。各邦政府若發現染疫和住院熱點，則有權自行設限。

● 義大利

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）17日表示，因疫情考量而實施的全國緊急狀態將於31日結束，屆時向政府提供COVID-19危機建議的專家委員會將解散。

※ 美洲

● 美國

美國國務卿布林肯在法新社17日取得的一份聲明中表示，自疫苗研發成功以來，美國已經向其他國家提供5億多劑疫苗。隨著全球疫情持續肆虐，美方力求將援外疫苗數量增加一倍以上，達到11億劑。（編輯：林沂鋒/核稿：盧映孜）1110318