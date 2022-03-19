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疫情9/300

日本COVID-19疫情漸緩 東京大阪新增病例續減

2022/3/19 18:10
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（中央社東京19日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，疫情最嚴重的兩大都會區東京都與大阪府，今天新增確診病例都較上週同日減少逾千例，重症患者數也有減少跡象。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增7444例確診病例，較上週六減少1700多例，另新增13例死亡病例。東京都重症患者較18日減少3人，總數45人。

大阪府今天新增3639例確診病例，較上週六減少1900多例，另新增33例死亡病例，至今累計病例數75萬5379例，包括4482例死亡病例。大阪府重症患者數較18日減少5人，總數128人。

疫情嚴重程度名列前3名的神奈川縣今天新增4271例確診病例，較上週六減少500例，另新增8例死亡病例，至今累計病例數55萬7572例，包括1952例死亡病例。

北海道文化放送（UHB）報導，北海道今天新增1586例確診病例，較上週六減少115例；7天合計新增1萬736例，較前一週減少約7%，但減幅不大。

不過，琉球新報報導，沖繩縣今天新增802例確診病例，較上週六679例增加123例，至今累計病例數11萬3104例。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110319

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