烏克蘭危機未選邊 澳洲理解印度立場

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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度總理莫迪今天與澳洲總理莫里森舉行高峰會議，莫迪在公開致詞中依然沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭；對於印度的不選邊，印度外交部官員表示，澳洲理解印度的立場。

這是莫迪（Narendra Modi）與莫里森（Scott Morrison）的第2次峰會，以視訊模式進行；兩國在2020年6月4日舉行首次峰會，當時把雙邊關係提升至「全面戰略夥伴」層級。

根據莫迪官方臉書的直播影片，莫迪在公開致詞中讚揚印度與澳洲在「四方安全對話」（Quad）框架之下的良好合作，並強調這樣的合作反映出兩國對維持印度太平洋區域的「自由、開放與具包容性」的承諾。

此外，莫迪也感謝澳洲歸還29件早年被走私或偷盜出境的百年印度文物，包括雕像及畫作等。

另方面，莫里森在開幕致詞中，則明確指出俄羅斯必須為烏克蘭戰火造成的人命損失負責。

日本、澳州和印度均為Quad的成員，印度是其中唯一尚未公開譴責俄羅斯侵略烏克蘭的國家。根據印度分析人士的說法，印度在國防及安全等方面均高度依賴俄羅斯，因此得罪俄羅斯並不符印度自身利益。

在峰會後的特別記者會上，印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）說，莫里森諒解印度在烏克蘭危機上的立場，而兩位領導人也都認同歐洲地區的衝突不應成為Quad把注意力從印度太平洋區域移開的理由。

但席林格拉提到，莫迪和莫里森談到了烏克蘭危機，兩人強調有必要儘快終結發生在烏克蘭的戰火與暴力。

莫迪才剛於19日與日本首相岸田文雄在新德里舉行了實體高峰會議。雙方在會後的聯合聲明中，同樣未點名俄羅斯，而是將焦點放在如何協助緩解烏克蘭戰火造成的人道危機。

有部分觀察人士認為，兩個Quad會員國的領導人接連與莫迪開會，可能是希望施壓讓印度向西方國家的烏克蘭立場靠攏。（編輯：高照芬）1110321