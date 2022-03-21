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烏克蘭敖德薩市當局指控 俄軍首度攻擊市郊民宅

2022/3/21 21:50
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（中央社烏克蘭利維夫21日綜合外電報導）烏克蘭黑海港市敖德薩（Odessa）當局指控，俄羅斯軍隊今天早上以砲火攻擊市郊民宅，這是敖德薩市首度遭到此種攻擊。

路透社報導，敖德薩市議會指出，儘管俄軍攻擊引發火災，但沒有造成傷亡。據稱市長特魯漢諾夫（Gennady Trukhanov）表示，俄軍攻擊和平民眾的住宅。俄國則否認針對平民攻擊。

前英國聯合部隊司令部首長巴隆將軍（Richard Barrons）指出，可以預見未來幾天內，俄軍將以敖德薩為戰略目標。

他告訴英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）節目「今日」（Today）：「我們將會看到，他們（俄軍）將對烏克蘭軍隊進行深度火力打擊，將攻擊他們的補給線、他們的後勤及空軍基地，以及參與戰鬥的部隊。」

他表示，俄軍將連續猛擊他們覺得需要占有的城市及領土。在這方面，敖德薩將是俄國在南部的下個目標。俄軍奪下敖德薩將使烏克蘭經濟無法與黑海貿易路線連結。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110321

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