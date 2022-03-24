美媒：俄羅斯央行總裁求去 遭蒲亭拒絕

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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）美國媒體報導，4名知情人士透露，俄羅斯總統蒲亭下令入侵烏克蘭後，備受推崇的俄國中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）曾請求辭職，但被蒲亭要求留下。

蒲亭（Vladimir Putin）信任納比烏林娜，聽從她的意見，並在政府官員面前替她的緊縮政策辯護。納比烏林娜上週才獲提名續任央行總裁5年。

然而俄烏戰爭讓俄國經濟受到國際制裁圍剿，納比烏林娜上任9年來的大部分成就很快就化為烏有，如今更被丟了一團戰爭的爛攤子要收拾。目前她的觀點不得而知。

「國會山莊報」（The Hill）報導，知情人士透露，納比烏林娜曾與蒲亭密切合作近20年，如果現在走人，會被蒲亭視為背叛。

58歲的納比烏林娜並未公開評論自己再獲提名一事，也未對求去的相關報導置評。俄羅斯新聞機構「塔斯社」（TASS）提到，央行僅表示相關報導「不符事實」，未進一步說明細節。

俄國克里姆林宮發言人並未回應媒體的置評請求。根據知情人士消息，目前為止，俄國僅有一名高官因為俄烏戰爭辭官：長期主管財政經濟改革的邱貝斯（Anatoly Chubais）本週辭去蒲亭氣候特使一職，並離開俄國。

在納比烏林娜帶領下，俄國央行累積了世上最大外匯和黃金儲備量之一、打擊被認為管理不善或資本不足的貸方，並讓通膨率降到後蘇聯歷史上的最低點。

俄羅斯最大民營商業銀行「阿爾法銀行」（Alfa Bank）經濟學家歐洛娃（Natalia Orlova）表示：「納比烏林娜上任時，沒人想過她會有辦法穩定通膨。她讓（俄國）央行提升到絕對的國際標準。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110324