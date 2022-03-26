新加坡制裁俄羅斯 國務資政：不接受入侵行為

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡26日專電）俄羅斯入侵烏克蘭已超過一個月，戰火至今持續延燒，數百萬人民流離失所。歐美國家紛紛對俄國祭出制裁之際，東南亞國家的反應則較為分歧，其中新加坡採取較強硬的立場。

針對俄羅斯入侵烏克蘭的行為，新加坡已表達強烈譴責，強調「烏克蘭主權、獨立性及領土完整性必須被尊重」。不僅於此，星國也對數家特定俄羅斯銀行祭出制裁措施，並針對可直接作為武器傷害烏克蘭人民以及可用於發動網攻等物品，實施出口管制。

「海峽時報」（The Straits Times）今天報導，新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢對此指出，多年來新加坡的立場都是「清楚且一致的」。

張志賢強調，新加坡一直是國際法及聯合國憲章的堅定擁護者，「不論大小，所有國家的主權、政治獨立性及領土完整都必須受到尊重」。

他說：「我們不能接受一個國家毫無理由攻擊另一個國家，或企圖透過武力干預而推翻其政府。我們不能接受一個國家指稱另一個國家的獨立是『歷史錯誤及瘋狂決定』的結果。」

聯合國憲章明確指出，所有會員國不得威脅或使用武力損害另一國領土完整或政治獨立。另外，一國若在遭逢武裝攻擊時自衛，可在未經聯合國安理會同意下使用武力。

「這就是新加坡強烈譴責俄羅斯攻擊烏克蘭的原因」，張志賢表示，「不論何時、不論何地，我們必須嚴肅看待任何違反這些核心原則的行為」。

他指出，這是新加坡一貫立場並舉例說明，新加坡於1983年在聯合國大會投票反對美國入侵格瑞那達（Grenada）；1979年至1989年，同樣也在聯合國大會上投票反對越南入侵柬埔寨。

他說，當年投下反對票不代表新加坡是美國的敵人，而是必須表達不同意見。同樣地，反對入侵柬埔寨不代表支持紅色高棉政權，新加坡反對紅色高棉對其人民的所為，但不能接受一國入侵另一國的行為。

有鑒於俄羅斯對烏克蘭發動前所未見的嚴重攻擊，張志賢表示，新加坡有必要加入美國及其夥伴國，對俄國實施制裁。

此外，俄烏戰事延燒之際，外媒報導，美國原定下週與東協國家領導人舉行的特別峰會已被延期。

儘管美國與東協的特別峰會延期，但美國總統拜登（Joe Biden）仍將於29日在白宮接待來訪的新加坡總理李顯龍。拜登預計與李顯龍討論美國在印太地區的利益及俄烏戰事等議題。（編輯：高照芬）1110326