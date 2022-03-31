更多編輯台推薦新聞：
雙邊關係漸行漸遠 俄烏戰爭讓歐盟提防中國
國際

雙邊關係漸行漸遠 俄烏戰爭讓歐盟提防中國

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

文在寅身家公開 特殊活動費歷任最低

2022/3/31 16:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾31日專電）韓國總統文在寅妻子金正淑近期遭質疑挪用特殊活動費購買服飾，青瓦台否認後表示，文在寅政府特殊活動費是歷任政府中最少；文在寅夫婦身家今天也透過政府公職者倫理委員會公開。

文在寅妻子金正淑出席公開場合時穿著的高價服飾及首飾，近期遭質疑是使用特殊活動費購買，青瓦台雖澄清金正淑服飾都是自費購買，要求青瓦台公布明細的輿論仍不斷。

青瓦台與民溝通首席秘書朴洙賢今天在記者會上表示，特殊活動費為機密事項，無法公布細目，但強調文在寅政府上任後已積極改善費用透明度相關制度，上任第一年（2017）的活動費僅使用88億韓元，在年度特殊活動費125億韓元占比約7成。

文在寅執政5年來年均特殊活動費為96.5億韓元，為1994年青瓦台特殊活動費制度導入後最低；而整體政府特殊活動費實際使用金額，也從2017年的4007億韓元降至今年的2396億韓元。

韓聯社報導，青瓦台高層官員向媒體表示，雖然卸任前都會有對於總統任內不足之處的批評，但這次毫無根據的質疑狀況太過嚴重，青瓦台才決定公開回應；並表示朴洙賢發表內容文在寅都已過目。

韓國政府公職者倫理委員會今天也公布2021年高級公職人員定期財產變更明細，截至去年12月31日，文在寅財產共計21.91億韓元，較去年增加1.14億韓元；債務則因正在建造的卸任後住處所需貸款，較去年增加15億韓元。

青瓦台核心人士說明，文在寅任內總收入為19.82億韓元，稅後為16.47億韓元，扣除支出13.45億韓元後，淨賺3.02億韓元。

文在寅所持房地產價值則增至25.72億韓元，包括尚未賣出的舊宅及在建新宅，文在寅預計近期售出舊宅，以償還新宅建設等所有債務。（編輯：黃自強）1110331

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族