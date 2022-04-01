俄股回溫盧布匯價觸及5週高點 美促國際續施壓

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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯盧布匯價今天在莫斯科早盤觸及5個多禮拜以來高點，站穩在83盧布兌1美元，莫斯科股市小幅上漲。市場持續關注俄羅斯政府要求以盧布支付天然氣的影響。

格林威治時間早上7時41分，盧布兌美元匯率下跌0.1%，來到83.25兌1美元；稍早曾觸及80.3325兌1美元，為2月23日以來的最堅挺價位。盧布兌歐元上漲0.2%，來到92.29兌1歐元。

在銀行間市場，本週稍早盧布曾走強到75兌1美元，上月30日則徘徊在82兌1美元附近。在EBS電子平台上，盧布匯價為83兌1美元。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天揚言，要求歐洲以盧布支付天然氣費用，否則將中斷供應合約。

俄羅斯天然氣的歐洲買家面臨最後期限，從今天起，必須以盧布付款。莫斯科當局為買家提供一個機制，可透過一家俄羅斯銀行取得盧布。

隨著烏克蘭戰爭進入第5週，對俄羅斯制裁的經濟衝擊似乎正在消退。美國高層官員本週開始四處出訪，力促各國領導人持續對俄國加大施壓，或加入制裁俄國等行動。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）已前往英國、比利時和法國會晤高層官員，本週行程將在德國柏林劃下句點；主管國際經濟的副國家安全顧問辛赫（Daleep Singh）前往新德里向印度官員施壓；國務卿布林肯（Antony Blinken）則前往摩洛哥，與阿聯實際領袖穆罕默德王儲（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）商討烏克蘭戰事。

美國官員表示，拜登政府要確保歐洲盟友在制裁蒲亭的立場上堅定一致，同時試圖影響那些在戰事延長下置身事外的領導人。

一位要求匿名的官員說：「我們必須繼續對俄羅斯加大施壓，並加強對烏克蘭的支持。這是自由世界和所有民主國家面臨的挑戰，我們必須有長期努力的準備。」（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110401