更多編輯台推薦新聞：
新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難
國際

新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看
運動

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 國際

傳將轉戰電視媒體圈 白宮發言人低調不證實

2022/4/2 06:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電）美媒今天爆料指出，白宮發言人莎琪打算5月挑槽，計劃加入微軟國家廣播公司（MSNBC）主持節目。莎琪今天低調不願證實，但表示白宮對欲轉職人員設有嚴格倫理法律規範，她謹守這些要求。

美國新聞網站Axios今天獨家報導，莎琪（Jen Psaki）正與MSNBC協商，計劃5月離開白宮後加入電視台主持節目。報導指出，雙方幾乎已談妥，但尚未正式簽約；莎琪近期與白宮律師辦公室密切協商離職事宜，確保自己不會違反道德法律規範。

莎琪今天在白宮媒體簡報會上被問及此事，先是用玩笑帶過，表示記者「還沒辦法擺脫她」。

莎琪指出，目前她沒有任何關於未來計畫要宣布，她每天重點仍是接受媒體提問，代表總統發言，不論問題有多艱難。她也笑稱，不論何時離開白宮發言人崗位，她第一件要做的事就是補眠及花時間陪小孩。

部分記者質疑她仍是政府發言人卻與特定媒體談跳槽，恐有利益衝突之嫌。莎琪強調，如同每位白宮人員，她接受過嚴謹倫理輔導，包括牽涉未來轉職方面；她謹守這些原則，且以更嚴格標準規範自己，在適當時候迴避政府決策，也採取作為確保沒有利益衝突。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國政府發言人轉戰電視圈時有所聞，先前擔任副總統賀錦麗（Kamala Harris）資深顧問兼發言人的桑德斯（Symone Sanders）去年年底離職，今年1月隨即與MSNBC獨家簽約，擔綱節目主持人與直播節目來賓。

川普時代兩位白宮發言人離職後也轉往電視圈發展，包括去年3月加入福斯新聞頻道（Fox News）擔任評論人的麥肯內尼（Kayleigh McEnany），以及目前在保守派媒體Newsmax有自己節目的史派瑟（Sean Spicer）。（編輯：周永捷）1110402

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族