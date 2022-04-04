法駐星大使：歐盟祭出制裁 施壓俄國停火談判

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俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟對俄國祭出多項制裁措施，法國駐新加坡大使阿邦蘇爾接受中央社專訪表示，制裁是為了促成停火，讓俄、烏雙方進行談判。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年4月4日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電）烏克蘭控俄羅斯部隊大肆「屠殺」，街道上可見平民屍體；歐盟表示將對俄國祭出新制裁。法國駐新加坡大使阿邦蘇爾指出，制裁是為了促成停火，讓俄、烏雙方進行談判。

俄羅斯入侵烏克蘭已一個多月，烏克蘭當局3日表示，首都基輔市郊布查鎮許多平民遇害，是遭到俄軍「蓄意屠殺」，並指控俄軍進行種族滅絕。

隨著俄軍在烏克蘭部隊猛烈抵抗下撤退，烏國官員稱，俄軍撤離後，布查幾個亂葬崗發現近300具平民遺體。儘管俄羅斯國防部否認俄軍犯下如此暴行，美國、英國、法國、德國和北大西洋公約組織（NATO）紛紛表達震驚並譴責；歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也承諾會進一步制裁莫斯科。

自俄羅斯2月24日攻打烏克蘭以來，歐盟已對俄國祭出多項制裁措施。法國駐新加坡大使阿邦蘇爾（Marc Abensour）1日接受中央社專訪時表示，俄羅斯侵犯烏克蘭主權及領土完整的行為，明顯違反國際法基本原則；目前最重要的就是停火，讓俄羅斯無條件撤軍。

阿邦蘇爾指出，歐盟對俄羅斯採取強烈制裁措施，包括金融、經濟方面，就是為了對俄國施加壓力；目前已有800多名俄羅斯人、50多個俄國組織被列入制裁對象。

他強調，採取制裁的目的是促成停火，以利俄、烏雙方進行談判，「制裁是一種手段，而不是目的」。

法國今年擔任歐盟輪值主席國，自俄烏爆發戰爭以來，歐盟及北約雖未直接出兵協助烏克蘭，但持續提供軍援。阿邦蘇爾說，歐盟及北約的立場很清楚，支持烏克蘭，但不會跟俄羅斯發生戰爭。

他指出，聯合國大會日前通過強烈譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議，獲得超過140國支持，顯示國際社會同聲譴責俄國。「俄羅斯在國際社會上受到孤立」，這是前所未有的結果。

除了外交手段，阿邦蘇爾表示，包括法國在內的歐洲國家也向烏克蘭提供武器，協助抵抗俄羅斯侵犯。

另一方面，俄烏戰事延燒導致大批烏克蘭難民逃往歐洲其他國家。阿邦蘇爾說，法國至今已接受2萬名烏克蘭難民，將來可接收多達10萬名難民。

同時，歐盟決定啟動「臨時保護指令」，阿邦蘇爾指出，這項史無前例的作法允許烏克蘭難民在歐盟移動、找工作並享有社會福利。另外，法國也很重視讓年幼難民繼續接受教育，因此派出教師教導這些孩童法文，協助他們盡快適應法國生活。

此外，有些人將烏克蘭情勢類比台海情況、認為「今日烏克蘭，明日台灣」，阿邦蘇爾對此表示，兩者情況不同；法國注意到近期台海情勢有點緊張，而法國向來主張北京與台北進行對話，以和平方式解決問題，且認為維持兩岸現狀至關重要。

北京近來不斷加大對台外交軍事打壓與經濟脅迫，包括頻頻派出共機擾台。（編輯：林憬屏）1110404