烏克蘭戰爭擾亂商品供應 世銀：將拖累亞洲經濟

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（中央社曼谷5日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天公布報告指出，大宗商品供應混亂、財政緊張、物價高漲等烏克蘭戰爭帶來的衝擊，將在未來數月拖累亞洲經濟體。

美聯社報導，這份報告預測，因「多重衝擊」增加人和企業的麻煩，亞太地區今年成長將會趨緩，貧窮人口也會增加。

亞太地區成長預料將達5%，低於原先預估的5.4%，「最差的狀況」是成長預測降至4%。

許多經濟體因疫情衰退之後，亞太地區2021年看到成長反彈到7.2%。

世銀預測，亞太最大經濟體中國將以每年5%的速度成長，較2021年的8.1%減緩許多。

俄羅斯入侵烏克蘭讓石油、天然氣等大宗商品價格升高，侵蝕家戶購買力，讓已因疫情債台高築的企業與政府壓力更增。

世銀東亞和太平洋地區首席經濟學家馬圖（Aaditya Mattoo）表示：「接二連三的衝擊意味人們必須面對政府財政能力縮減，經濟痛苦將更形增加。」

「財政、金融與貿易改革可能減緩風險、重振成長和減少貧窮。」

報告並指出，亞太地區有3大潛在衝擊，包括戰爭、美國等國家貨幣政策改變和中國經濟放緩。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110405