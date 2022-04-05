烏軍奪回北部要地 俄軍烏東集結準備攻擊

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（中央社日內瓦5日綜合外電報導）英國軍情單位今天表示，烏克蘭軍隊已奪回北部要地，迫使俄軍撤離切爾尼戈夫（Chernihiv）週邊與首都基輔北部地區。烏國情報則指出，俄軍在烏東集結，準備發動下一波攻勢。

據英國國防部的推特公告，在烏軍收復的部分失土上，仍可能出現零星、低強度的戰鬥，但本週隨著殘餘俄軍撤離，此類戰鬥將持續減少。

英國國防部並說，撤退的俄軍可能會進行大規模整補，才會重新部署至烏國東部地區。

烏克蘭武裝部隊參謀總部今天上午通報，俄方正重新集結軍隊，準備在頓巴斯（Donbas）發動攻勢。

參謀總部在臉書專頁上發文稱，「（俄軍的）目標是完全掌控頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）的所有地區。」

另一方面，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）昨天呼籲，已離開首都避難的民眾暫時不要返回當地，「至少等待1週」。

克里契科說：「首先，基輔一帶有數個地區實行24小時宵禁，且在首都附近城市，戰鬥仍在繼續進行。我們發現大量爆炸裝置，這可能構成巨大威脅。」

他還指出：「我們並不排除火箭攻擊的可能性。我們的防空部隊運作正常，但任何狀況都可能發生。所以我要求大家稍待片刻，先不要回來。」

針對俄羅斯先前在土耳其伊斯坦堡和平談判中宣稱會減少切爾尼戈夫和基輔週邊攻勢的承諾，烏克蘭和西方大國始終抱持懷疑態度。

烏克蘭軍方並已警告，俄軍自基輔和切爾尼戈夫附近撤軍，「可能是個別單位調動，旨在誤導敵軍」。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110405