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華府年度晚宴爆疫情 美司法部長商務部長等確診

2022/4/7 08:55（4/7 09:07 更新）
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美國商務部長雷蒙多（圖）在出席華府年度烤架俱樂部晚宴後染疫。（圖取自facebook.com/SecRaimondo）
美國商務部長雷蒙多（圖）在出席華府年度烤架俱樂部晚宴後染疫。（圖取自facebook.com/SecRaimondo）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國上週末華府年度烤架俱樂部晚宴（Gridiron Club Dinner）爆發疫情，司法部長賈蘭德與商務部長雷蒙多和多名議員都在今天證實確診COVID-19。

烤架俱樂部晚宴是華府記者和政治人物的傳統年度聚會，過去兩年受疫情影響停辦，本月2日恢復舉行。

法新社報導，美國總統拜登政府至少兩名閣員和數名國會議員在赴會後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

美國司法部今天宣布， 69歲的司法部長賈蘭德（Merrick Garland）確診；商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）辦公室也宣布50歲的雷蒙多確診。

至少兩名出席晚宴的民主黨籍議員也染疫，「華盛頓郵報」報導還有幾名記者確診。

79歲的拜登沒有出席晚宴，但近日曾現身多個人很多的場合，現場鮮少賓客戴口罩。

白宮表示，拜登4日收到檢測陰性結果。拜登一週前接種第4劑疫苗。

然而副總統賀錦麗（Kamala Harris）近來可能有接觸史。美聯社報導，白宮今天表示，她的聯絡室主任西蒙斯（Jamal Simmons）確診，且先前曾與賀錦麗有密切接觸。

賀錦麗發言人表示，賀錦麗會遵守美國疾病管制暨預防中心（CDC）規定，並諮詢醫師，但計劃繼續走她的行程。

報導說，主辦單位當時要求賓客出示疫苗接種證明，不然就是接受病毒檢測，許多人在活動期間沒有戴口罩。

烤架俱樂部主席狄法蘭克（Tom DeFrank）表示，俱樂部得知有14名賓客曾與會，之後確診COVID-19。他說，其中多例與坐在3張桌子的賓客有關。

狄法蘭克說：「無法確定他們最先染疫的時間，但他們確實在當晚與其他賓客互動，而我們必須老實說，預料可能還有更多病例傳出。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110407

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