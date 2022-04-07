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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭70/300

德握有衛星影像 顯示俄軍參與布查平民殺戮行動

2022/4/7 22:24
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（中央社柏林7日綜合外電報導）消息人士今天表示，德國政府手上握有衛星影像，顯示俄羅斯軍隊參與烏克蘭布查鎮的平民殺戮事件；此外德媒報導，情報機構攔截到俄軍通訊內容，其中疑似提到布查屠殺行動。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，情報機構截獲來自俄軍的無線電訊息，通訊內容與布查鎮（Bucha）已知的傷亡狀況一致。

在柏林攔截到的某次通訊中，一名俄軍士兵自稱開槍射中一名烏國腳踏車騎士，隨後外流照片顯示，布查鎮有一具屍體躺在地上，旁邊有一台腳踏車。

「明鏡周刊」指出，柏林還有攔截到其他通訊內容，但不清楚通訊中俄軍的確切位置。這顯示除了布查鎮外，烏國可能還有其他地區發生類似的平民遇害悲慘事件。

消息人士則透露，德國「聯邦政府確實握有證據，可證明俄羅斯在布查犯下罪行。但這是指衛星影像，無線通訊內容不足以當作俄軍犯下布查殺戮行動的明確證據」。

消息人士還說，目前尚無跡象顯示俄軍總參謀部下令在布查鎮屠殺平民。

自俄軍2月24日入侵烏國以來，位於烏國首都基輔（Kyiv）西北方37公里外的布查鎮被俄軍佔領超過1個月。烏國官員說，單是在布查鎮就有超過300人被俄軍殺害，其中約50人遭到處決。莫斯科則否認上述指控。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110407

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