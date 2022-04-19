COVID-19全球最新情報4/19

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美國白宮18日表示，將於5月12日召開一場目的在終結疫情危機並為了防範未來動盪而制定計畫的全球峰會。圖為洛杉磯民眾接受採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社台北19日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已造成全球超過600萬人喪命，美國白宮18日表示，將於5月12日召開全球峰會，會議目的在終結疫情危機，以及為了防範未來動盪而制定計畫。

這將是全球第2次舉行峰會討論COVID-19疫情，屆時的線上峰會將由美國與七大工業國集團（G7）輪值主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼、非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾、加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯共同主持。

各國透過聯合聲明表示：「峰會將加強我們的共同努力，以終結COVID-19疫情大流行的嚴重階段，且為往後的衛生威脅做好準備。」

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間19日上午7時，全球至少619萬9500人感染（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億483萬6696人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內18日新增1390例COVID-19本土個案，連續4天病例破千例，今年輕症人數已累計破萬例；18日新增1名中症患者，為60多歲男子，有慢性神經系統病史，已接種3劑疫苗。

指揮中心18日公布，無症狀、輕症確診者解除隔離治療條件新制，居家照護確診者發病日達10天，依據Omicron變異株特性，研判不再具傳染力，無須採檢始得解除隔離治療。

衛福部長陳時中說，世界COVID-19疫情趨緩，台灣疫情往上升，今年7月時可望有國家7天或14天內染疫率與台灣一致，只要雙方疫情水平一樣，屆時就可自由流通免隔離。

陳時中另表示，家用快篩實名制盼5月初上路，預計國產徵用3000萬劑、進口徵用1億劑，並規劃每人購買5劑，價格方面則努力壓低到每劑新台幣100元左右。

醫材廠泰博科技18日指出，年初訂購的快篩機台近期已上線，並預計5、6月持續增加機台，快篩試劑將在6月提前達到月產能3000萬劑的目標，供應無虞。

4月22日起參加旅行團必須接種滿3劑COVID-19疫苗，交通部觀光局18日與旅行業及旅宿業溝通，旅客及工作人員須打滿3劑，12到18歲旅客須打滿2劑，12歲以下則不包含在內。

此外，衛生福利部食品藥物管理署17日通過莫德納（Moderna）疫苗適用於6至11歲兒童的緊急使用授權（EUA），劑量為成人的一半。陳時中18日說，國際間莫德納疫苗用於兒童族群的核准情形，歐盟於3月3日核准，英國、澳洲與加拿大分別於4月14日、2月17日與3月17日也已核准。

● 中國

在傳出上海擬於20日達成社會面清零的消息後，中國官方18日通報COVID-19新增病例2萬3460例（含確診者與無症狀感染者），顯見疫情仍未趨緩且嚴峻。

上海市衛健委18日最新通報新增3個死亡病例，都是年逾8旬和9旬並且有慢性疾病病史的患者。上海官方18日宣布，從18日開始到21日，封控區內每天執行1次核酸檢測；多家企業18日起陸續復工復產。

北京從17日至18日下午4時新增COVID-19本土確診病例5例。當前中國疫情仍在傳播，北京當局決定今年五一假期暫不恢復進出京跨省團隊旅遊，且提倡民眾「非必要不出京」。

在中國COVID-19動態清零防疫政策下，根據陸媒統計，截至4月17日，中國共計22個城市或地區正在採取全域靜態管理，涉及近3000萬人。

上海官方18日宣布，從18日至21日，封控區內每天執行1次核酸檢測。圖為4月3日，湖北省第一批1000餘人方艙醫療隊和200餘人核酸檢測隊抵達上海，協助上海核酸檢測和方艙醫院醫療救治工作。 （中新社提供）中央社 111年4月18日

● 香港

香港官方18日通報新增613例COVID-19確診病例，這是近兩個月來單日確診數量最少的一次。另外，通報有20名確診者死亡。

隨著疫情趨緩，香港當局已宣布自21日起大幅放寬部分防疫限制，包括容許食店晚上恢復經營內食，以及批准電影院、健身房和美容院等重開。

另外，中國大陸3款針對COVID-19變異株Omicron的第二代滅活疫苗獲准在香港展開臨床研究，相關專家說，港方將會招募1800人參與。

● 泰國

俗稱潑水節的泰國新年宋干節連假剛結束，泰國人返回工作崗位。政府憂心潑水節後將有一波確診高峰，呼籲民眾自我觀察健康狀況至少10天，盡可能在家工作，必要時進行篩檢。

泰國18日新增1萬6994個確診以及124人死亡，潑水節前曾有公衛專家預測若民眾不遵守防疫措施，最糟單日可能新增10萬確診以及超過250人死亡。

● 印尼

根據印尼政府委託製作的一份調查，印尼人口第一大島爪哇島（Java）及度假勝地峇里島（Bali）的居民，幾乎每一位體內都有COVID-19病毒抗體，無論是因為曾經染疫或已接種過疫苗。

這份調查是3月在爪哇島和峇里島進行，總計採樣2100人，其中爪哇島共有1億5000萬人口。結果顯示，99.2%的民眾體內已有COVID-19病毒抗體，較去年12月調查增加6個百分點。

印尼2月曾因Omicron變異株入侵，COVID-19疫情急遽升溫，但此後單日新增確診數已大幅減少。印尼全國2億7000萬人口，約有60%已接種過疫苗。

● 韓國

韓國隨著Omicron變異株疫情消退，每日新增COVID-19病例降至不到5萬人，為兩個多月來的低點。18日韓國取消幾乎所有防疫措施，朝恢復正常生活邁出重要的一步。

韓國政府取消了餐館和其他營業場所實施的宵禁，以及聚會人數10人上限。下週起，民眾在電影院和其他室內公共設施，如體育館等，都可以吃零食。然而，人們仍需要戴口罩，政府計畫在兩週內檢討是否取消戶外戴口罩的規定。有些措施也還存在，如未接種疫苗的入境旅客需強制隔離，完全接種疫苗者需進行PCR採檢。

3月中旬，韓國每日新增COVID-19病例仍在62萬例以上，18日降至4萬7743例，低於2月9日Omicron開始肆虐時的4萬9546例。韓國累積確診案例為1635萬3495例。

韓國18日起取消幾乎所有防疫措施，不過民眾仍須戴口罩。圖為17日在首爾景福宮前戴口罩、穿韓服的遊客。（美聯社）

● 印度

印度政府18日通報的COVID-19單日確診數比前一天幾乎翻了一倍，來到逾2000例，為一個月來首見。而且南部克勒拉省（Kerala）病故人數大增。根據衛生部數據，18日新增2183例，累計確診超過4300萬例。

印度迄今通報約52萬2000人病故，但各國許多專家都說，實際死亡人數可能多達400萬人，累計確診可能有幾億例。

※ 大洋洲

● 澳洲

自2020年COVID-19疫情爆發後，國際遊輪即被禁止進入澳洲水域，睽違兩年多禁令解除，18日終於再次見到遊輪停靠雪梨港灣（Sydney Harbour）碼頭。

根據國際遊輪協會（Cruise Lines International Association），疫情前約有350艘遊輪載著逾60萬旅客遊覽澳洲，為澳洲經濟帶來52億澳元（約新台幣1137億元）觀光產值。

※ 歐洲

● 義大利

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）的辦公室18日表示，74歲的德拉吉確診COVID-19，「沒有症狀」，將取消訪問石油蘊藏豐富的非洲國家安哥拉與剛果共和國。

※ 美洲

● 美國

COVID-19大流行以來，世人都盼望能早日達成群體免疫，但白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）等一些專家卻認為很可能無法實現，恐陷不斷打疫苗與得病的輪迴，沒法一勞永逸。

佛奇接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問說：「典型群體免疫的概念，可能不適用於COVID-19。這意味恐很長一段時間新型冠狀病毒不會在人群消失。」

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）流行病防範與應對中心主任庫查斯基（Adam Kucharski）告訴CNN，隨病毒變得更具傳染性，對群體免疫的期望也必須轉變。

另外，聯邦法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）18日撤銷在大眾運輸工具上必須佩戴口罩的規定，這原本是美國疾病管制暨預防中心（CDC）為防疫所實施的強制規定。

但米澤爾表示，口罩令「逾越了疾病管制中心的法定權限」。

● 加拿大

15至17日是加拿大首個完全解封的假期，出現了報復性消費現象，但第6波疫情來勢洶洶，不少民眾在享受娛樂消費時卻又有怕受傷害的矛盾心情。專家提醒，病毒還在，仍須謹慎從事社交活動。

雖然政府取消口罩令，但加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Teresa Tam）仍提醒戴口罩有助減少傳播，並鼓勵民眾繼續接種疫苗。目前加拿大正積極推動民眾接種第4劑疫苗。

● 巴西

巴西17日宣布，將在未來幾天內解除執行2年多的公共衛生緊急措施，因為COVID-19確診病例和死亡人數已經減少。

巴西累計通報逾66萬人感染COVID-19病亡，是僅次於美國疫情受創最嚴重的國家之一。不過，在當局加強施打疫苗下，確診和病亡人數已急劇下降；如今巴西2億1200萬人口中已有75%完整接種疫苗。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110419

巴西衛生部長17日宣布結束與COVID-19相關的「國家重要公共衛生緊急事件」，人們將與病毒共存。圖為17日里約熱內盧市的嘉年華會，民眾未戴口罩在街上遊行。（美聯社）