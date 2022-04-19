COVID-19全球最新情報4/19
（中央社台北19日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已造成全球超過600萬人喪命，美國白宮18日表示，將於5月12日召開全球峰會，會議目的在終結疫情危機，以及為了防範未來動盪而制定計畫。
這將是全球第2次舉行峰會討論COVID-19疫情，屆時的線上峰會將由美國與七大工業國集團（G7）輪值主席國德國、20國集團（G20）主席國印尼、非洲聯盟（African Union）主席國塞內加爾、加勒比海共同體（CARICOM）主席國貝里斯共同主持。
各國透過聯合聲明表示：「峰會將加強我們的共同努力，以終結COVID-19疫情大流行的嚴重階段，且為往後的衛生威脅做好準備。」
美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間19日上午7時，全球至少619萬9500人感染（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億483萬6696人確診。
以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：
※ 亞洲
● 台灣
國內18日新增1390例COVID-19本土個案，連續4天病例破千例，今年輕症人數已累計破萬例；18日新增1名中症患者，為60多歲男子，有慢性神經系統病史，已接種3劑疫苗。
指揮中心18日公布，無症狀、輕症確診者解除隔離治療條件新制，居家照護確診者發病日達10天，依據Omicron變異株特性，研判不再具傳染力，無須採檢始得解除隔離治療。
衛福部長陳時中說，世界COVID-19疫情趨緩，台灣疫情往上升，今年7月時可望有國家7天或14天內染疫率與台灣一致，只要雙方疫情水平一樣，屆時就可自由流通免隔離。
陳時中另表示，家用快篩實名制盼5月初上路，預計國產徵用3000萬劑、進口徵用1億劑，並規劃每人購買5劑，價格方面則努力壓低到每劑新台幣100元左右。
醫材廠泰博科技18日指出，年初訂購的快篩機台近期已上線，並預計5、6月持續增加機台，快篩試劑將在6月提前達到月產能3000萬劑的目標，供應無虞。
4月22日起參加旅行團必須接種滿3劑COVID-19疫苗，交通部觀光局18日與旅行業及旅宿業溝通，旅客及工作人員須打滿3劑，12到18歲旅客須打滿2劑，12歲以下則不包含在內。
此外，衛生福利部食品藥物管理署17日通過莫德納（Moderna）疫苗適用於6至11歲兒童的緊急使用授權（EUA），劑量為成人的一半。陳時中18日說，國際間莫德納疫苗用於兒童族群的核准情形，歐盟於3月3日核准，英國、澳洲與加拿大分別於4月14日、2月17日與3月17日也已核准。
● 中國
在傳出上海擬於20日達成社會面清零的消息後，中國官方18日通報COVID-19新增病例2萬3460例（含確診者與無症狀感染者），顯見疫情仍未趨緩且嚴峻。
上海市衛健委18日最新通報新增3個死亡病例，都是年逾8旬和9旬並且有慢性疾病病史的患者。上海官方18日宣布，從18日開始到21日，封控區內每天執行1次核酸檢測；多家企業18日起陸續復工復產。
北京從17日至18日下午4時新增COVID-19本土確診病例5例。當前中國疫情仍在傳播，北京當局決定今年五一假期暫不恢復進出京跨省團隊旅遊，且提倡民眾「非必要不出京」。
在中國COVID-19動態清零防疫政策下，根據陸媒統計，截至4月17日，中國共計22個城市或地區正在採取全域靜態管理，涉及近3000萬人。
● 香港
香港官方18日通報新增613例COVID-19確診病例，這是近兩個月來單日確診數量最少的一次。另外，通報有20名確診者死亡。
隨著疫情趨緩，香港當局已宣布自21日起大幅放寬部分防疫限制，包括容許食店晚上恢復經營內食，以及批准電影院、健身房和美容院等重開。
另外，中國大陸3款針對COVID-19變異株Omicron的第二代滅活疫苗獲准在香港展開臨床研究，相關專家說，港方將會招募1800人參與。
● 泰國
俗稱潑水節的泰國新年宋干節連假剛結束，泰國人返回工作崗位。政府憂心潑水節後將有一波確診高峰，呼籲民眾自我觀察健康狀況至少10天，盡可能在家工作，必要時進行篩檢。
泰國18日新增1萬6994個確診以及124人死亡，潑水節前曾有公衛專家預測若民眾不遵守防疫措施，最糟單日可能新增10萬確診以及超過250人死亡。
● 印尼
根據印尼政府委託製作的一份調查，印尼人口第一大島爪哇島（Java）及度假勝地峇里島（Bali）的居民，幾乎每一位體內都有COVID-19病毒抗體，無論是因為曾經染疫或已接種過疫苗。
這份調查是3月在爪哇島和峇里島進行，總計採樣2100人，其中爪哇島共有1億5000萬人口。結果顯示，99.2%的民眾體內已有COVID-19病毒抗體，較去年12月調查增加6個百分點。
印尼2月曾因Omicron變異株入侵，COVID-19疫情急遽升溫，但此後單日新增確診數已大幅減少。印尼全國2億7000萬人口，約有60%已接種過疫苗。
● 韓國
韓國隨著Omicron變異株疫情消退，每日新增COVID-19病例降至不到5萬人，為兩個多月來的低點。18日韓國取消幾乎所有防疫措施，朝恢復正常生活邁出重要的一步。
韓國政府取消了餐館和其他營業場所實施的宵禁，以及聚會人數10人上限。下週起，民眾在電影院和其他室內公共設施，如體育館等，都可以吃零食。然而，人們仍需要戴口罩，政府計畫在兩週內檢討是否取消戶外戴口罩的規定。有些措施也還存在，如未接種疫苗的入境旅客需強制隔離，完全接種疫苗者需進行PCR採檢。
3月中旬，韓國每日新增COVID-19病例仍在62萬例以上，18日降至4萬7743例，低於2月9日Omicron開始肆虐時的4萬9546例。韓國累積確診案例為1635萬3495例。
● 印度
印度政府18日通報的COVID-19單日確診數比前一天幾乎翻了一倍，來到逾2000例，為一個月來首見。而且南部克勒拉省（Kerala）病故人數大增。根據衛生部數據，18日新增2183例，累計確診超過4300萬例。
印度迄今通報約52萬2000人病故，但各國許多專家都說，實際死亡人數可能多達400萬人，累計確診可能有幾億例。
※ 大洋洲
● 澳洲
自2020年COVID-19疫情爆發後，國際遊輪即被禁止進入澳洲水域，睽違兩年多禁令解除，18日終於再次見到遊輪停靠雪梨港灣（Sydney Harbour）碼頭。
根據國際遊輪協會（Cruise Lines International Association），疫情前約有350艘遊輪載著逾60萬旅客遊覽澳洲，為澳洲經濟帶來52億澳元（約新台幣1137億元）觀光產值。
※ 歐洲
● 義大利
義大利總理德拉吉（Mario Draghi）的辦公室18日表示，74歲的德拉吉確診COVID-19，「沒有症狀」，將取消訪問石油蘊藏豐富的非洲國家安哥拉與剛果共和國。
※ 美洲
● 美國
COVID-19大流行以來，世人都盼望能早日達成群體免疫，但白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）等一些專家卻認為很可能無法實現，恐陷不斷打疫苗與得病的輪迴，沒法一勞永逸。
佛奇接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問說：「典型群體免疫的概念，可能不適用於COVID-19。這意味恐很長一段時間新型冠狀病毒不會在人群消失。」
倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）流行病防範與應對中心主任庫查斯基（Adam Kucharski）告訴CNN，隨病毒變得更具傳染性，對群體免疫的期望也必須轉變。
另外，聯邦法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）18日撤銷在大眾運輸工具上必須佩戴口罩的規定，這原本是美國疾病管制暨預防中心（CDC）為防疫所實施的強制規定。
但米澤爾表示，口罩令「逾越了疾病管制中心的法定權限」。
● 加拿大
15至17日是加拿大首個完全解封的假期，出現了報復性消費現象，但第6波疫情來勢洶洶，不少民眾在享受娛樂消費時卻又有怕受傷害的矛盾心情。專家提醒，病毒還在，仍須謹慎從事社交活動。
雖然政府取消口罩令，但加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Teresa Tam）仍提醒戴口罩有助減少傳播，並鼓勵民眾繼續接種疫苗。目前加拿大正積極推動民眾接種第4劑疫苗。
● 巴西
巴西17日宣布，將在未來幾天內解除執行2年多的公共衛生緊急措施，因為COVID-19確診病例和死亡人數已經減少。
巴西累計通報逾66萬人感染COVID-19病亡，是僅次於美國疫情受創最嚴重的國家之一。不過，在當局加強施打疫苗下，確診和病亡人數已急劇下降；如今巴西2億1200萬人口中已有75%完整接種疫苗。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110419
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