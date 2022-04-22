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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

俄越將聯合演習 越南：防務合作旨在加強互信

2022/4/22 00:34
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（中央社記者陳家倫河內21日專電）俄羅斯持續襲擊烏克蘭之際，俄國軍方宣布將與越南舉行聯合演習。越南外交部今天向媒體表示，越南與各國的防務合作旨在加強友誼、互信，並為了區域與世界的和平。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）越文網20日晚間報導，據俄羅斯聯邦東部軍區新聞處消息，俄羅斯和越南將舉行聯合演習。

報導表示，俄羅斯和越南國防部已線上開會討論相關計畫，聯合演習的具體日期和地點尚未公布，但據了解，此項活動將被命名為「陸地聯盟-2022」。

根據報導，有與會人士建議，這次聯合演習目的是提高舉辦作戰訓練的指揮和參謀能力以及在困難的戰術情況下提高部隊領導力，並在執行任務時制定非標準的解決方案。

越南外交部今天舉行例行記者會，發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）面對媒體詢問時表示，越南的一貫政策是，與各國的所有防務合作，包括交流、聯合訓練與各項競賽都是為了加強友誼、團結、互信與了解，為了區域與世界的和平、合作與發展。（編輯：楊昭彥）1110422

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