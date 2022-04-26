芬蘭外長：可能與瑞典同步決定是否加入北約

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（中央社赫爾辛基26日綜合外電報導）在俄羅斯入侵烏克蘭之後，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）今天表示，芬蘭和瑞典可能會同步決定是否加入北大西洋公約組織（NATO）。

路透社報導，俄羅斯對烏克蘭發動所謂「特別軍事行動」後，迫使北歐國家瑞典與芬蘭檢討，長久以來抱持的軍事中立立場是否仍是確保國家安全最佳辦法。

針對昨天媒體報導芬蘭加入北約時機，哈維斯托表示：「既然瑞典已決定加快這項議題在國會程序，我們有可能在幾天內或至少同一週內採取行動決定是否加入（北約）。」

哈維斯托並未提出做決定的確切日期，僅表示有必要讓雙方國會有時間進行辯論。

瑞典正在進行國安政策檢討，包括針對可能加入北約的立場，結果預定5月中旬出爐。芬蘭先前則曾表示，將在「數週內」決定是否申請加入北約。

俄羅斯和芬蘭邊界長1300公里。俄國曾警告，若芬蘭和瑞典決定加入美國領導的北約，它就會在波羅的海沿海飛地加里寧格勒州（Kaliningrad）部署核武和極音速飛彈。

哈維斯托坦言，光是申請加入北約還無法受到北約第5條款（Article 5）保護。這項條款指的是當北約一成員國受到攻擊，等同所有成員國遇襲。

不過哈維斯托表示：「儘管如此，北約成員國會希望在申請過程期間，不會發生破壞安全的事件。」

哈維斯托還說，芬蘭已與數個北約成員國討論加強聯合軍演，有助在這段空窗期強化國安。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110426