COVID-19全球最新情報4/29

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實名制快篩開賣首日，台北市中正區一家藥局在門口放上手寫紙卡，提醒民眾販售時間及相關規定。中央社記者鄭清元攝 111年4月28日

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（中央社台北29日電）台灣COVID-19確診突破1萬例，再創新高，日本從確診者檢體中驗出日本國內首見的Omicron亞型變異株。歐盟則表示，估計歐盟約77%的人口已感染過COVID-19，已無需再大規模通報確診病例。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間29日上午7時，全球至少623萬902人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億1221萬1786人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，28日新增1萬1353例本土病例，分布22個縣市，病例數前5名的縣市分別為，新北市4552例、台北市2424例、桃園市1481例、台中市621例、基隆市504例。新增2人死亡，年齡介於60至70多歲，皆無施打過任何1劑疫苗。

指揮中心統計，今年1月1日至4月27日本土病例共5萬1663例，其中5萬1504人為輕症或無症狀，占比為99.70%。

● 中國

據中國官方27日發布COVID-19疫情通報，新增病例1萬1367例（含確診與無症狀感染者），新增本土病例1萬1285例。

據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，27日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19確診1503例，其中本土1494例，以上海1292例最多，其次是吉林省56例；境外移入9例。

新增無症狀感染者9864例，其中本土為9791例，同樣以上海9330例最多，其次吉林省98例，北京則有2例；境外移入73例。

浙江杭州市宣布，28日開始杭州全市居民以及在杭州的所有人員，必須每48小時完成至少一次核酸採樣，否則不得進入公共場所，不得乘坐公共交通工具等。

根據浙江衛健委連日來的通報資料，19日至27日，杭州有249人染疫，當中本土確診者有77例，無症狀感染者有172例。

● 香港

香港28日通報新增413例確診，另有5例死亡報告。

香港衛生官員在記者會上說，本地新冠確診病例已連續兩天超過400例，較26日通報的347例有所反彈，相信這與假日市民外出有關。

有關官員說，第5波疫情高峰期已過，目前疫情受控。

● 日本

日本仙台市28日表示，從確診者檢體中驗出日本國內首見的Omicron亞型變異株，為BA.1與BA.2的基因序列重組；這名確診者為輕症，現已恢復。

仙台市表示，這名確診者的檢體中驗出Omicron亞型變異株BA.1與BA.2的基因序列重組，不同於可能造成確診者急速增加的XE型，是日本國立傳染病研究所至今所確認過的病毒系統中所沒有的類型，成為不同的新亞型。

仙台市保健所表示，確診者可能是被別人傳染到這種新亞型病毒，也可能是因為同時感染BA.1與BA.2，在人體內發生變異所致。

這名確診者沒有海外旅遊史，於3月下旬出現輕度症狀，沒有住院治療，僅在家療養，現已恢復解除療養；目前未發現其他人感染這種新亞型。

※ 歐洲

● 歐盟

歐洲聯盟執行委員會27日表示，估計歐盟約77%的人口已感染過COVID-19，隨著歐盟逐漸走出緊急階段，已無需再大規模通報確診病例。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在聲明中說「這場大流行正進入全新階段，COVID-19已從緊急態勢轉為一個更加能可持續管理的狀態，只是我們警覺心不能鬆懈。」

「我們知道接下來該怎麼走。我們必須進一步拉高疫苗接種、接種加強針、進行針對性篩檢，歐盟內部間也必須繼續密切協調因應對策。」

歐盟當局表示，各成員國必須抓緊當前感染率低的時機，趁疫情可能於秋季捲土重來之前「加強監控、改善健保系統，並增進整體大流行的準備度」。

※ 美洲

● 美國

美國生技公司莫德納（Moderna）28日發表聲明說，已經向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請6歲以下兒童COVID-19疫苗的緊急授權使用。

目前美國和其他多數國家並沒有提供6歲以下兒童COVID-19疫苗。莫德納向FDA的申請一旦批准通過，將成為5歲以下兒童可接種的首款COVID-19疫苗。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在華府與全球財政領袖進行馬拉松式會議後，28日傳出確診COVID-19。（譯者：戴雅真 /核稿：張曉雯）1110429