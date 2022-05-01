俄侵烏大打資訊戰 英：俄網軍散布不實訊息帶風向

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國外交部今天說，俄羅斯正利用酸民工廠（troll factory）在社群媒體散播關於烏克蘭戰爭的不實訊息（disinformation），並特定針對英國和南非等多國的政治人物。

英國引用英國資助的專家研究做出上述宣布，這份研究並未對外發表。

英國表示，這份研究揭露克里姆林宮的「造謠攻勢」如何操弄關於俄國侵烏的國際輿論，增加對俄羅斯的支持並招募新支持者。

俄羅斯稱其在烏克蘭的行動是解除烏國武裝並保護烏國免遭法西斯荼毒的「特別行動」，但烏克蘭和西方表示，俄國所謂的法西斯指控毫無根據，這場戰爭是無端的侵略行動。

俄羅斯表示，西方媒體對這場戰爭的敘述過於片面，很大程度上忽視了莫斯科對北大西洋公約組織（NATO）擴張的擔憂。俄國並稱烏克蘭境內俄語人口遭受迫害，但基輔否認這項指控。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在聲明中說：「我們不能允許克里姆林宮利用偷雞摸狗的酸民工廠散布有關俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）非法戰爭的謊言，入侵我們的網路空間。」

「英國政府已提醒國際夥伴，並會繼續與盟邦以及媒體平台密切合作，破解俄國的資訊戰。」

英國表示，這份研究顯示酸民工廠使用通訊軟體Telegram招募並整合新支持者，讓他們鎖定社群媒體上批評俄國的網友，並大量發布袒護蒲亭與俄烏戰爭的留言。

英國指出，被網軍鎖定的包括英國部長級人士和多國領袖，在Telegram、推特（Twitter）、臉書（Facebook）和 TikTok都發現網軍操作的痕跡。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110501