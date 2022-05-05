COVID-19全球最新情報5/5

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國內COVID-19本土疫情持續延燒，4日晚間用餐時刻，台北車站2樓美食區僅有少數民眾現場用餐，不見熱鬧人潮。中央社記者趙世勳攝 111年5月4日

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中央流行疫情指揮中心4日宣布，國內新增2萬8420例COVID-19本土病例。高雄市立德棒球場「車來速」篩檢站4日下午有民眾騎機車攜家帶眷前來採檢。中央社記者趙世勳攝 111年5月4日

（中央社台北5日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本單日新增確診2萬6469例，東京疫情連23天趨緩；中國上海單日新增4982例，社會面清零仍未達標。

世界衛生組織（WHO）4日表示，COVID-19變異株Omicron的兩個新亞型變異株，導致南非染疫通報數激增。世衛強調檢測的重要性，以監測病毒的突變和傳播。

英國最新研究顯示，確診住院病患可能會出現認知功能受損的後遺症，其程度相當於人從50歲增長到70歲，認知功能衰退20歲。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間5日上午7時，全球至少624萬4181人感染COVID-19病逝，至少5億1537萬7819人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，4日新增2萬8420例本土病例，再創疫情來新高，新北市首度突破萬例大關，另增5例死亡病例、5例重症及72例中症個案。

● 中國

隨著上海市的疫情持續緩和，中國這波本土病例連日來降低，官方4日通報，新增5428例本土病例，其中上海市占4982例，首都北京市51例。

上海整體疫情趨緩，3日新增本土確診病例260例和無症狀感染者4722例，共4982例。雖然數字持續下降，然而在隔離管控區外仍有疫情發生，顯示社會面清零目標仍未達成。

中國首都北京市疫情持續，官方通報3日新增46例本土確診病例與5例無症狀感染者。北京地鐵4日宣布，即日起封閉6條路線上的40多個地鐵站。預料此舉將增加民眾出行困難。

北京市防疫措施不斷加碼，朝陽區5日起全區實施居家辦公。北京市政府發言人徐和建說，這一輪確診病例總數已超過2020年新發地批發市場疫情，當前疫情防控形勢依然非常嚴峻。

廣州白雲國際機場4月底的一次例行核酸檢測發現4例陽性，一週後已累計99例確診，當地以鐵腕手段控制疫情，包含取消航班、多區展開核酸檢測。廣州衛生官員日前表示，疫情已獲有效控制。

中國各地疫情此起彼伏。河南省鄭州市在判定4月底高鐵站出現傳播後，3日晚間宣布，4日起居家辦公，主城區居民「足不出戶」，用一週時間實現社會面清零。鄭州超市3日晚間出現搶購潮。

● 香港

香港4日新增313例確診病例，較3日的290例略增，另有3名確診患者死亡。

儘管如此，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在記者會強調，確診數字有下降趨勢，當局仍然採取「動態清零」策略，把確診數字壓至最低。

● 日本

日本4日新增2萬6469例確診病例，其中東京都單日新增病例已連續23天低於上週同日，疫情持續趨緩；沖繩縣新增病例雖少於上週同日，但嚴峻程度仍居各地之冠。

● 韓國

韓國政府4日宣布，6月1日起濟州國際機場將恢復疫情前的免簽證入境制度；位於東北部江原道的襄陽國際機場則將開放來自越南、菲律賓、印尼及蒙古的5人以上團客免簽入境。

※ 美洲

● 美國

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）3日公布的財報再次繳出佳績，在疫情規範逐漸鬆綁之際，輝瑞高層表示，有信心公司的COVID-19抗病毒藥物將有強勁需求。

跨國旅宿訂房業者Airbnb在3日表示，平台的旅宿預訂量在今年第一季度創下新高，顯示受到疫情衝擊的旅遊需求已開始回升。

美國國務院4日宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）下午PCR檢測陽性，目前症狀輕微，接下來幾天會居家隔離改遠距工作。布林肯原先預定5日就美國對中政策發表重大談話，確定延後舉行。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、張曉雯）1110505