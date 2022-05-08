美第一夫人、加總理突訪烏克蘭 學校遇襲恐60死

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（中央社台北8日綜合外電報導）美國第一夫人吉兒．拜登在母親節這天突訪烏克蘭，與烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基會晤。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天也訪問烏克蘭。烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴今天說，州內一所鄉下學校被俄羅斯轟炸，恐有多達60人喪生。

●吉兒母親節突訪烏克蘭 美烏第一夫人首會晤

美國第一夫人吉兒．拜登在母親節這天突訪烏克蘭，與烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基會晤。這是美烏兩國第一夫人首度見面，也是俄羅斯入侵烏克蘭後，歐倫娜．澤倫斯基首度公開露面。

吉兒．拜登（Jill Biden）車隊在當地時間下午2時41分越過邊境進入烏克蘭境內，抵達一所名為School 6的公立學校造訪。據了解，這所學校目前被作為安置流離失所的烏克蘭人的臨時住所與避難所，其中包括47名兒童。

吉兒並在這裡與歐倫娜（Olena Zelenska）會晤，吉兒帶了一束鮮花給歐倫納，兩人也相互擁抱。美方官員表示，這是歐倫娜在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後首度公開露面，但兩位第一夫人在過去數週曾交換信件。

隨行記者向兩位第一夫人問及此行的意義時，吉兒表示，希望能在母親節這天到烏克蘭來，向烏克蘭人表明戰爭必須停止，戰爭是殘酷的，美國人民與烏克蘭人站在一起十分重要。

歐倫娜則以烏克蘭語感謝吉兒的英勇行為，我們了解當每天都發生軍事行動時，當空襲警報天發生，即使是今天，美國第一夫人在戰爭期間到烏克蘭的風險。「我們都感受到你們的支持」，母親節是具有象徵意義的日子，在如此重要的日子裡，我們感受到愛與支持。

吉兒與歐倫娜隨後舉行約1小時的閉門雙邊會談。會談結束後，兩位第一夫人也陪當地孩童做勞作。

●烏東學校遇襲全毀60人恐喪生 鄰村也被俄軍轟炸

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴今天說，州內一所鄉下學校被俄羅斯轟炸，恐有多達60人喪生，學校建物全毀；鄰村另一棟11人藏身的房舍被空襲，救難人員正持續搜救。

蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，俄羅斯部隊7日下午向比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）的學校投擲一枚炸彈，造成大火吞沒大樓。當時約有90人在那裡避難。

蓋戴在通訊軟體Telegram上寫道：「大火在近4個小時後撲滅，然後瓦礫被清除，不幸的是，發現了兩個人的屍體。」

「（約）30人從瓦礫堆中脫困，其中7人受傷。很可能有60人死在建築物的瓦礫堆中。」

由於又有空襲威脅，救難人員夜間無法工作，今天才恢復作業。

蓋戴還說，鄰村謝比利夫卡（Shepilivka）也有一棟房子遭空襲，當時屋內地下室有11人在避難，救難人員正在搜尋有無生還者。

●亞速鋼鐵廠烏軍戰士矢言：只要活著就會戰鬥到底

在被俄軍圍困的亞速鋼鐵廠內抵禦俄軍進攻的烏克蘭戰士今天誓言，只要他們活著，就會繼續堅守到底。他們表示，「投降不是個選項」。

烏克蘭亞速軍團（Azov Regiment）副指揮官帕拉馬爾（Svyatoslav Palamar）上尉在線上會議上表示：「只要我們活著，我們就會繼續戰鬥，擊退俄羅斯占領者。」

他說：「我們沒有太多時間，我們正受到猛烈砲擊。」他懇求國際社會協助從馬立波這座鋼鐵廠撤出受傷士兵。

亞速軍團一名情報官薩莫伊連科（Ilya Samoilenko）則表示：「我們，馬立波駐防部隊所有軍事人員，目睹了俄羅斯、俄羅斯軍隊犯下的戰爭罪行。我們是目擊者。投降不是個選項，因為俄羅斯對我們的性命不感興趣。」

儘管補給短缺、截肢手術只能在一個看似要坍塌的診間進行、屍體越堆越多，被困在馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭戰士面對俄軍步步進逼，仍在奮力堅守這個最後陣地。

一小股烏軍部隊躲在建於蘇聯時代迷宮般的地下碉堡和巨型鋼鐵廠下方蜿蜒的隧道裡，準備與敵人決戰，他們身邊還有數不清的受傷和死亡戰士。

●二戰紀念日激昂演說 澤倫斯基：邪惡回來了

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy ）今天發表激昂的二次世界大戰勝利日演說，他表示，邪惡再度來到烏克蘭。歐洲在這一天紀念納粹德國正式向盟軍投降。

他在視訊演說中表示，二戰戰士所捍衛的生活在2月24日俄羅斯軍隊入侵之後宣告結束。

澤倫斯基表示：「邪惡回來了。以不同的模樣，不同的口號，但相同的目的。」

然而，他說烏克蘭和其盟國將獲勝。（譯者：陳政一）1110508