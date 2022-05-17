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俄稱亞速鋼鐵廠265名烏軍投降 烏正安排進一步工作

2022/5/17 19:24
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（中央社莫斯科/基輔17日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天宣稱，馬立波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）的265名烏克蘭士兵，包括數十名傷兵已經投降。烏克蘭副總理則表示正在為撤離的「進一步階段」作安排。

俄羅斯國防部在簡報中稱：「過去24小時內，265名武裝分子放下他們的武器投降，包括身受重傷的51人。」該部說，需要醫治的人被轉移到新亞速斯克鎮（Novoazovsk）一家醫院。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，在亞速鋼鐵廠投降的烏克蘭戰士將受到「符合國際標準」的對待，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已保證會做到這一點。

經過數週圍攻，莫斯科上個月聲稱控制了馬立波，但數百名烏克蘭士兵仍躲藏在亞速鋼鐵廠的地下隧道中，並被俄軍堵住去路。

烏克蘭國防部16日晚間表示，264名烏克蘭戰士被撤至俄羅斯控制的領土，其中包括53名「重傷人員」。國防部副部長馬利亞爾（Ganna Malyar）說，他們將接受一項「交換程序」。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天表示，烏國正在努力進行撤出亞速鋼鐵廠戰士的「進一步階段」工作。

她在Telegram發布的貼文並未提供其他細節，但寫道：「上帝保佑，一切都會好起來的。」

除了50多名傷兵被送往新亞速斯克鎮一家醫院，另外210多人則被送往親俄分離主義分子控制的歐連尼夫卡鎮（Olenivka）。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110517

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