芬蘭國會准申請入北約 烏續救援亞速鋼鐵廠守軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔17日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭讓歐洲芒刺在背，芬蘭國會17日批准申請加入北大西洋公約組織（NATO）。與此同時，在烏克蘭東南部港市馬立波，外界正持續搭救亞速鋼鐵廠內最後一批守軍。

● 烏克蘭續救援亞速鋼鐵廠守軍 俄稱265人投降

烏克蘭當局表示，撤出馬立波市（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）最後一批守軍的救援行動17日持續進行。在前一波行動中，已有264名軍人撤離。

數週以來，亞速鋼鐵廠已成了烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的象徵。約有600名烏軍藏身這座工廠的地下隧道和掩體，死命阻止俄國軍隊徹底攻占馬立波這座戰略港口城市。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，正在為撤離的「進一步階段」作安排。俄羅斯國防部則宣稱，亞速鋼鐵廠265名烏克蘭士兵，包括數十名傷兵已經投降。

守軍家屬16日在土耳其開記者會，呼籲土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及中國國家主席習近平協助當地民兵撤離，「我們把最後的希望寄託在土耳其及中國」。

● 傳蒲亭出手指揮侵烏 俄評論家示警國人局勢堪憂

西方軍事消息來源表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）據信直接出手干預俄國在烏克蘭的軍事行動，並做出一些通常是由下級軍官所做的決策。

軍方消息來源稱，決定俄羅斯部隊如何在頓巴斯地區（Donbas）部署的人是蒲亭和吉拉西莫夫。頓巴斯位於烏克蘭東部，目前是俄軍進攻的重點。

另外，俄羅斯知名評論家、退役上校霍達里諾克（Mikhail Khodaryonok）在國營電視台公開表示，由於俄國必須面對美國主導的大規模動員行動，且在國際上幾已徹底遭到孤立，對俄國來說，未來烏克蘭戰爭局勢將比現在糟糕得多。

霍達里諾克認為，俄國必須看清現實，「重點在於明辨軍事政治現實，如果你跨越紅線，歷史的現實就會狠狠地教訓我們，而我們還不知道自己為什麼被教訓」。

● 芬蘭國會批准申請入北約 準備好應對俄威脅

芬蘭國會議長范哈能（Matti Vanhanen）表示，國會17日以188票贊成、8票反對，壓倒性批准申請加入北約提案，為數日內正式提出申請鋪路。

另外，德國「世界報」（Die Welt）報導，芬蘭駐德國大使史匹萊能（Anne Sipilainen）並不擔心俄羅斯因芬蘭決定申請加入北約而施加的威脅，因為她認為，芬蘭已準備好應對俄國任何形式攻擊，「不只是軍事上，還有網路混合攻擊和資訊戰」。

與此同時，首都赫爾辛基附近軍事島嶼桑塔哈米納島的軍事訓練課程，報名人數暴增了10倍。

芬蘭國防軍僱員只有約1萬3000人，但在這個擁有550萬人口的國家，卻有多達90萬名後備軍人，戰時兵力為28萬人。

芬蘭國會17日以188票贊成、8票反對，批准申請加入北約的提案。圖為芬蘭國旗。（圖取自Pixabay圖庫）

● 北約擴張遭土耳其攔阻 6月峰會邀喬治亞參與

土耳其總統艾爾段16日確認，土國反對芬蘭和瑞典加入北約。他再次指控這兩個國家，沒有採取明確的反恐怖主義立場。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）則表示，儘管土耳其有疑慮，他對瑞典和芬蘭能夠加入北約有信心。

另外，北約副秘書長吉歐阿納（Mircea Geoana）宣布，前蘇聯共和國喬治亞的領袖已獲邀參與6月底在西班牙馬德里舉行的北約高峰會，此舉可能激怒俄羅斯。

俄羅斯2008年曾與喬治亞為當地的南奧賽提亞（South-Ossetia）開戰，之後俄國承認南奧賽提亞與另個分離主義地區阿布哈茲（Abkhazia）為獨立國家，並在當地設置軍事基地。喬治亞分離地區南奧賽提亞領導人13日表示，預定7月17日舉行加入俄羅斯的公民投票。

北大西洋公約組織副秘書長吉歐阿納證實已邀請喬治亞參與6月底舉行的北約高峰會。（中央社製圖）

● 俄控被西方孤立加劇缺糧危機 美挺烏糧食重返全球

俄羅斯外交部16日表示，西方國家與七大工業國集團（G7）企圖孤立莫斯科，已導致全球糧食短缺情況惡化。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）則說，美國支持聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）致力讓烏克蘭糧食重返國際市場。

古特瑞斯上個月底訪問莫斯科和基輔後表示，儘管發生戰爭，他仍決心協助將烏克蘭的農產品、俄羅斯與白俄羅斯的糧食和化肥產品帶回國際市場。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110517