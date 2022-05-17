美國支持聯合國 助烏克蘭糧食重返全球市場

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（中央社紐約聯合國總部16日綜合外電報導）美國駐聯合國大使今天表示，美國支持聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）致力讓烏克蘭糧食重返國際市場。

路透社報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）告訴記者：「他已經跟我們講了他的計畫，以及他和烏克蘭、俄羅斯針對這個議題的討論。」但她未提供進一步的細節。

古特瑞斯上個月底訪問莫斯科和基輔後表示，儘管發生了戰爭，他仍決心協助將烏克蘭的農產品、俄羅斯與白俄羅斯的糧食和化肥產品帶回國際市場。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，古特瑞斯已要求俄羅斯允許運送部分烏克蘭糧食，換取聯合國協助促進俄國和白俄鉀肥出口。古特瑞斯發言人對此不予置評。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，導致全球糧食、食用油、燃料和化肥價格飆升。古特瑞斯警告，這將使貧困國家的糧食危機加劇。

全球小麥供應量的近1/3來自俄羅斯和烏克蘭，烏克蘭也是玉米、大麥、葵花油和菜籽油的一大出口國。而全球農作物施肥用的鉀，俄國和白俄的出口量就占了40%以上。這次俄侵烏的戰事中，白俄支持的是俄國。

這次的衝突也擾亂了黑海的航運，讓烏克蘭和俄羅斯的出口受到了限制。烏克蘭現在被迫藉由火車或多瑙河（Danube River）沿岸的小型港口來出口。烏克蘭農業部的數據顯示，5月迄今，穀物出口量較去年同期減少一半以上。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）署長畢斯利（David Beasley）3月曾向聯合國安全理事會（U.N. Security Council）警告，世界糧食計劃署購買的糧食有一半來自烏克蘭，而俄烏戰爭危及他們為全球約1.25億人口提供食物的能力。

古特瑞斯也曾說，有36個國家一半以上的小麥進口，來自俄羅斯和烏克蘭，其中包括黎巴嫩、敘利亞、葉門、索馬利亞、剛果民主共和國等世界上一些最貧窮、脆弱的國家。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110517