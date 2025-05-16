秘魯廣場劇團受邀 「2025台灣國際藝術節」演出

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）由8位唐氏症演員組成的秘魯廣場劇團受邀自16日至18日於「2025台灣國際藝術節」在國家兩廳院演出「嗨姆雷特」，引起秘魯媒體關注。

秘魯當地知名主流報「一號報」（Uno）實體報紙13日以整版彩色圖文篇幅凸顯這次秘魯與台灣文化交流的契機。

秘魯廣場劇團（Teatro La Plaza）因演出唐氏症演員的戲劇聞名，該劇團由藝術總監菲拉莉（Chela De Ferrari）領導，其最著名的劇作之一正是這齣改編自莎士比亞名劇的「嗨姆雷特」。

「一號報」指出，這些唐氏症演員在菲拉莉指導下，將真實生活經驗注入莎翁作品歷經400多年來、多種形式詮釋的經典劇作「哈姆雷特」角色中，將悲劇和喜劇與音樂和說唱融為一體，以自然反應和真實情感將角色與自我融合，展現獨一無二的「嗨姆雷特」，更是一場對「存在」的探索與質疑。

「To be or not to be？」是對所有人的探問。該劇有助於揭開唐氏症的神秘面紗，顯示唐氏症患者可以擔任像戲劇演員這樣扮演複雜而重要的角色，展現出色的能力和才華，其目的也是希望讓心智障礙人士受到關注，讓他們表達自己的想法並被聽到。

這件作品強調社會包容性，激勵所有人相信自己的能力並追求自己的夢想，即使面臨困難，唐氏症患者也能夠過著充實而有意義的生活。

該劇已在巴西、葡萄牙等國家多個城市演出獲得讚譽和好評，現在將在2025台灣國際藝術節（2025TIFA）登場。

「一號報」報導另指出，台灣國際藝術節自2009年揭幕後，固定於每年春天舉辦，迄今已呈現200檔國內外經典節目，累計超過百萬觀賞人次，是亞洲具指標性的藝術節慶之一。

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2025TIFA邁入第17屆，推出18檔精彩節目、共118場演出，邀請包含法國、奧地利、葡萄牙、義大利、瑞士、拉脫維亞、匈牙利、英國、瑞典、秘魯以及台灣等世界各國頂尖藝術創作者，每檔節目均呈現獨特面貌。

最後報導強調，國家兩廳院於1987年落成，是台灣首座國家級的文化園區，開啟台灣表演藝術劇場邁入專業化的先聲，也是亞洲最具代表性的當代劇場之一，兩座主要建築融合宮殿式樣，氣勢典雅壯觀，構築出優雅而富藝術情趣的生活空間。（編輯：陳承功）1140516