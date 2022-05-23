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北韓官媒：單日新增發燒病例連兩天低於20萬

2022/5/23 09:21（5/23 10:28 更新）
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（中央社首爾23日綜合外電報導）北韓官媒今天報導，單日新增發燒病例已連續兩天保持在20萬以下。北韓12日首度證實爆出COVID-19疫情，南韓、美國願提供援助，但北韓並未就此做出回應。

北韓12日首度證實境內出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，引發各界擔憂，這個人口2500萬的國家缺乏疫苗、醫療設備不足，且可能爆發糧食危機。北韓拒絕多數外援，關閉邊界，也不准發布獨立證實的資訊。

美國總統拜登21日表示，美方已提供COVID-19疫苗給中國及北韓，但「沒有得到回應」。

北韓今天通報新增16萬7650人出現發燒症狀，另有1人喪命。北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）說，截至22日晚間，4月底至今通報的281萬個病例中，已有超過233萬人康復。官方死亡總數為68人。

北韓仍未對外國願提供協助一事做出回應，還稱國內疫情出現「有利的轉機」。

北韓中央通信社說：「全國各地區、各部門、各工作崗位、各職務的人，危機意識和責任感都進一步增強，讓防疫工作持續往好的方向走，嚴格執行區域、單位的封鎖和限制措施，遏止疫情蔓延。」

一名美國資深官員昨天表示，這些針對COVID-19的限制措施，可能是北韓未對外國願提供協助一事做出回應的關鍵。

北韓的篩檢設備明顯匱乏，迄今尚未證實有多少人的COVID-19檢驗呈陽性反應。專家表示，北韓衛生當局改以具發燒症狀人數來通報，想要評估北韓這波疫情規模相形困難。

北韓當局已在全國各地分發食品、藥物，並部署軍醫來協助分發藥品並進行檢測。

北韓中央通信社報導，製藥廠「正加速生產」，但未說明正在生產的是哪些藥物。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110523

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